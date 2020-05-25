Пожар в городской больнице Партизанска в Приморском крае локализован на площади 300 кв. м. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС региона.

Пожар в больнице в Приморье локализовали

Экономика Серьезную финансовую поддержку получат муниципалитеты Хакасии Глава Таштыпского района Алексей Дьяченко в свою очередь отметил, что финансовая помощь позволит разблокировать счета всех бюджетных организаций и начать думать о будущем: - Благодаря дополнительной помощи у нас разблокируются счета абсолютно всех бюджетных учреждений, и мы сможем спокойно начать финансирование подготовки к отопительному сезону, подготовки школ и социальных объектов.

Общество Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 630

Общество Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок Минпросвещения запустило всероссийскую акцию в поддержку выпускников "Последний звонок - 2020" в онлайне. 175

Политика Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России. 3,8K

Общество В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии «Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту. 465

Общество Россиянам предсказали возвращение тепла Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обозначил россиянам сроки возвращения тепла в европейскую часть России. 41

Политика Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. 604

Технологии Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую высоту Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.

Общество Глава Тувы заразился коронавирусом Кызыл, 25 мая 2020, 07:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления коронавируса. 76

Происшествия Трое жителей Екатеринбурга обвинены в надругательствах над детьми Екатеринбург, 25 мая 2020, 07:37 — REGNUM В Екатеринбурге трое граждан 1980−1986 года рождения обвинены в совершении действий сексуального характера в отношении малолетних. 38

Здоровье В Роспотребнадзоре развеяли миф об алкоголе и коронавирусе Страх и дезинформация спровоцировали появление опасного мифа о том, что употребление алкогольных напитков с высоким содержанием спирта может убивать вирус, вызывающий COVID-19. 175

Экономика Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса Более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. 13

Происшествия Группа разбора: женщина на Lexus испугалась Renault и вылетела на тротуар — кто виноват? Женщина пыталась пролететь на жёлтый сигнал светофора: автоэксперт Дмитрий Ларионов обращает внимание, что ещё перед прыжком Lexus на тротуар, стоящий рядом светофор меняет сигнал с жёлтого на зелёный (в поперечном для Lexus направлении).

Космос Магнитное поле Земли начало ослабевать Ученые зафиксировали интересный факт: магнитное поле Земли стало ослабевать, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на European Space Agency. 2

Футбол «Перед финалом Слуцкий привез на базу Харламова и Батрутдинова» Пока большинство европейских футбольных лиг всё еще на паузе, «Известия» продолжают общаться со знаковыми игроками из разных стран, игравшими в РПЛ.