Происшествия
ТАССПожар в больнице в Приморье локализовали
Пожар в городской больнице Партизанска в Приморском крае локализован на площади 300 кв. м. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС региона.
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Подрядчика для ремонта пострадавшей от пожара больницы в Партизанске определят в ближайшее время
ВЕСТИ: Приморьевчера в 22:05
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Экономика
Серьезную финансовую поддержку получат муниципалитеты Хакасии
Глава Таштыпского района Алексей Дьяченко в свою очередь отметил, что финансовая помощь позволит разблокировать счета всех бюджетных организаций и начать думать о будущем: - Благодаря дополнительной помощи у нас разблокируются счета абсолютно всех бюджетных учреждений, и мы сможем спокойно начать финансирование подготовки к отопительному сезону, подготовки школ и социальных объектов.
Республиканская Телевизионная Сеть 00:34
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 11:39
Гаджеты
Компания HTC впервые за два года выпустит флагманский смартфон
В текущем году все может изменится, так как HTC намерена выпустить два флагманских смартфона, пишет "ГазетаDАІLУ".
Astera вчера в 15:12
Общество
Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок
Минпросвещения запустило всероссийскую акцию в поддержку выпускников "Последний звонок - 2020" в онлайне.
Российская газета 23 мая в 04:05
Политика
Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском вчера в 08:53
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
Общество
Россиянам предсказали возвращение тепла
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обозначил россиянам сроки возвращения тепла в европейскую часть России.
Lenta.ru вчера в 21:49
Общество
Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений
Напомним, что с 25 мая в Москве возобновится работа каршеринга. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 22:11
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Интернет
Эксперт рассказал, как навсегда очистить историю просмотров в интернете
Эксперт отметил, что историю просмотров в настройках браузера удалить легко, но очистить свой цифровой след гораздо сложнее.
Невские Новости 00:00
Технологии
Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую высоту
Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
РИА Новости вчера в 23:47
Происшествия
Пассажиры устроили драку в самолете после приземления в Домодедове
Вести.Ru вчера в 16:04
Общество
Глава Тувы заразился коронавирусом
Кызыл, 25 мая 2020, 07:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления коронавируса.
REGNUM 00:17
Кино
Фильм «Сияние» Стэнли Кубрика стал лучшей экранизацией Стивена Кинга
Лучшей в истории экранизацией американского писателя Стивена Кинга стал фильм «Сияние», снятый Стэнли Кубриком.
Невские Новости вчера в 08:42
Недвижимость
640 тысяч кредитов составит объем выдачи ипотеки в 2020 году
Суммарно за год объем выдачи ипотеки в штуках составил 0,4 млн.
РБК вчера в 04:00
Происшествия
Трое жителей Екатеринбурга обвинены в надругательствах над детьми
Екатеринбург, 25 мая 2020, 07:37 — REGNUM В Екатеринбурге трое граждан 1980−1986 года рождения обвинены в совершении действий сексуального характера в отношении малолетних.
REGNUM 00:37
Здоровье
В Роспотребнадзоре развеяли миф об алкоголе и коронавирусе
Страх и дезинформация спровоцировали появление опасного мифа о том, что употребление алкогольных напитков с высоким содержанием спирта может убивать вирус, вызывающий COVID-19.
Российская газета вчера в 23:22
Экономика
Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса
Более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:41
Общество
Девочку, пять лет жившую в московском роддоме, забрали из больницы
Коммерсантъ вчера в 20:44
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, прокомментировал критику в свой адрес после публикации интервью о заработках артистов.
РИА Новости вчера в 18:34
Происшествия
Группа разбора: женщина на Lexus испугалась Renault и вылетела на тротуар — кто виноват?
Женщина пыталась пролететь на жёлтый сигнал светофора: автоэксперт Дмитрий Ларионов обращает внимание, что ещё перед прыжком Lexus на тротуар, стоящий рядом светофор меняет сигнал с жёлтого на зелёный (в поперечном для Lexus направлении).
НГС24 вчера в 22:00
Космос
Магнитное поле Земли начало ослабевать
Ученые зафиксировали интересный факт: магнитное поле Земли стало ослабевать, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на European Space Agency.
TV BRICS вчера в 10:00
Общество
В Зауралье сотрудников предприятий протестируют на коронавирус
Сотрудникам предприятий Зауралья, контактирующих с населением, следует регулярно проходить проверку на коронавирус.
За облаками вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям
RuNews24.ru 23 мая в 14:14
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Live24 вчера в 08:40
Общество
Карта коронавируса. Число заболевших в Саратове достигло 552
Оперативный штаб опубликовал обновленную карту распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Взгляд-инфо 23 мая в 09:03
Футбол
«Перед финалом Слуцкий привез на базу Харламова и Батрутдинова»
Пока большинство европейских футбольных лиг всё еще на паузе, «Известия» продолжают общаться со знаковыми игроками из разных стран, игравшими в РПЛ.
Известия вчера в 17:01
Авто
Чего не стоит опасаться при покупке автомобиля с пробегом
Car.ru 22 мая в 03:31
Происшествия
В Москве найдена мертвой гражданка Кубы
По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы.
Вести.Ru вчера в 18:36