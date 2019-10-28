Происшествия
РИА НовостиПожар рядом со стадионом «Спартак» потушен
Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.
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Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
ToDay News Ufa 13:27
Здоровье
Врачи рассказали об опасности ночных перекусов
Ночные перекусы могут привести к развитию кариеса, поскольку частички пищи хорошо приклеиваются к зубам, — передаёт 360tv слова главврача Домодедовской стоматологической поликлиники Михаила Каюгина.
Газета Кемерова 15:30
Политика
Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с РФ
Украина на заседании Органа по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве согласилась выполнить решение по тяжбе о пошлинах на нитрат аммония, проигранной России.
ФАН 14:14
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Вокруг ТВ 08:15
Политика
Депутаты партии Зеленского решили не выступать на российском ТВ
Один из депутатов заявил, что на встрече, на которой присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, парламентарии «частично обсуждали» скандал вокруг появления Шевченко на российском ТВ.
Взгляд.ру 17:30
Гаджеты
Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro
RT на русском 15:45
Общество
ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
РБК 12:45
Шоу-бизнес
Ольга Зуева и Данила Козловский впервые станут родителями
В семействе востребованных российских актеров Данилы Козловского и Ольги Зуевой в скором времени случится пополнение.
ГлобалМСК.ру 12:22
Политика
Страны Балтии планируют вытеснить российские СМИ с медиарынка
Северный совет намерен выделить до конца 2021 года около 300 тыс. долларов на финансирование русскоязычных СМИ Балтии, чтобы вытеснить с медиарынка российские средства массовой информации.
Клопс 15:24
Политика
Еврокомиссия разочарована итогами консультаций по газу
Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонних консультаций по газу в формате РФ - ЕС - Украина, которые прошли в понедельник в Брюсселе.
ТАСС 12:52
Происшествия
Тату-модель Zombie Boy погиб в результате несчастного случая
Смерть тату-модели Рика Дженеста, известного под псевдонимом Zombie Boy, в августе 2018 года произошла в результате несчастного случая, а не из-за суицида, как предполагалось ранее.
RT на русском 17:44
Общество
Сторонники сообщили о смерти диссидента Владимира Буковского
Известия вчера в 19:39
Политика
«Роснефть» назвала обвинения США по Венесуэле незаконными
"Роснефть" назвала "незаконными" обвинения спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, а также заявила, что США демонстрируют лицемерие, избирательно разрешая нефтегазовым компаниям работать с Венесуэлой.
РИА Новости 16:40
Общество
Алюминиевая копия Дзюбы украдена в Подольске
Евро-футбол.ру 14:11
Армия и оружие
Глава МВД Украины заявил о поддержке батальона «Азов»
РИА Новости 17:39
Политика
Зеленский прокомментировал перепалку с националистами в Донбассе
Комсомольская правда 26 октября в 12:58
Общество
Эксперты показали ужасающие последствия 20 лет сидячей работы
Волгоградская правда 26 октября в 02:59
Политика
Конгрессмены впервые проголосуют по резолюции об импичменте Трампа
Главе палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что в связи с началом процесса импичмента в отношении президента США Дональда Трампа демократы вынесут резолюцию о расследовании.
РЕН ТВ 16:14
Космос
Curiosity сделал новое селфи на Марсе
Марсоход Curiosity прислал новое селфи с поверхности Красной планеты.
МИР 24 07:25
Фигурное катание
Солист Muse поздравил Трусову с победой на Skate Canada
Лидер британской рок-группы Muse Мэттью Беллами поздравил российскую фигуристку Александру Трусову с победой на Гран-при Канады по фигурному катанию Skate Canada.
Культуромания 04:53
Общество
Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского
Российское следствие допустило польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета Ту-154М, при крушении которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.
Российская газета 08:07
Политика
Пентагон: главы генштабов России и США провели телефонную беседу
Начальник генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель КНШ Вооруженных сил США генерал Марк Милли провели телефонный разговор.
РЕН ТВ 16:35
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Футбол
Валерий Карпин: «В матче с „Зенитом“ у „Ростова“ не было игры»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что в матче 13-го тура премьер-лиги против «Зенита» (1:6) у его команды не было игры.
Спорт-Экспресс 17:45
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Ранее в мае 2018 года ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщало о возбуждении уголовного дела по статье "Насильственные действия сексуального характера" и задержании 60-летнего учителя физкультуры одной из школ Красносельского района по подозрению в сексуальном насилии над второклассницей в школьном кабинете.
РИА Новости 07:51
Политика
В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.
Газета.Ru 16:53
Хоккей
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Российская газета 14:50