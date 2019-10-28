Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПожар рядом со стадионом «Спартак» потушен

Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.
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Возгорание сухой травы в районе стадиона «Открытие Арена» ликвидировано

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