Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПожар рядом со стадионом «Спартак» потушен

Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.
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Загорание сухой травы на севере Москвы ликвидировали

ТАСС11:12

Загоревшуюся сухую траву потушили в Москве

РИАМО11:07

Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен

РИА Новости11:33

Возгорание сухой травы в районе стадиона «Открытие Арена» ликвидировано

Агентство Москва11:12

Пожар у стадиона «Спартак» ликвидирован

Москва 2410:59

«Клубным объектам ничего не угрожает». «Спартак» — о пожаре в Тушине

Спорт-Экспресс10:58

«Спартак»: пожар в Тушине не угрожает клубным объектам инфраструктуры

Чемпионат11:00
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Происшествия

Неизвестный атаковал мечеть во Франции

Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу перед мечетью во французском местечке Байонн.
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Политика

Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут

Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа завершились за 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.
РБК 12:44
Кино

Хоакину Фениксу исполняется 45 лет

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Путин поручил Воробьеву ускорить темпы строительства развязки в Химках

Президент Владимир Путин поручил губернатору Московской области Андрею Воробьеву ускорить темпы строительства транспортной развязки в Химках, следует из стенограммы, опубликованной на сайте Кремля.
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Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
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Голкипер футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев перестал попадать в стартовый состав из-за травмы.
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Происшествия

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Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
Здоровье

Средний возраст диагностирования рака в России составляет 64,5 года

В России рак молочной железы врачи диагностируют в 60-74 года, рак легких – в 65 лет, опухоль прямой кишки – в 66,6 года.
RuNews24.ru 13:15
Политика

Полиция Украины пообещала не выселять националистов из Золотого

RT на русском 12:12
Общество

МВД заинтересовалось видеороликом, в котором дети интервьюируют гея

Ранее Толстой обратился в МВД с просьбой проверить видеоролики канала Real Talk на YouTube, где дети берут интервью, в том числе у мужчины нетрадиционной ориентации.
Новые Известия 03:30
Фигурное катание

Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю

Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Pravda.Ru 02:46
Происшествия

В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 07:51
Хоккей

Наставник «Амура» прокомментировал двойное гражданство Малкина

Главный тренер "Амура" Александр Юдин поделился мнением о том, что у нападающего сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина обнаружили двойное гражданство, передает Sport24.
Газета.Ru 10:47
Армия и оружие

Трамп сообщил о смерти лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади

РБК 06:59
Авто

Haval начал производство внедорожника Haval H9 в России

На заводе Haval в Тульской области началось серийное производство рамного внедорожника Haval H9 для России.
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Общество

Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе

Длинные выходные в конце недели и короткая рабочая неделя ожидают россиян в ближайшее время.
Газета.Ru 05:36
Путешествия

Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях

С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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Экономика

Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany

Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники.
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Общество

Умер советский диссидент Владимир Буковский

Lenta.ru вчера в 20:03
Происшествия

Начальник полиции подмосковного Ступино задержан при получении взятки

В Московской области задержан заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции.
REGNUM 12:02
Происшествия

Развратничавших на борту самолета россиян оштрафовали на тысячу рублей

Московский Комсомолец 06:28
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Путин наградил Басилашвили, Пахмутову и Фрейндлих

За заслуги перед Отечеством президент России Владимир Путин наградил орденами второй степени актеров Олега Басилашвили и Алису Фрейндлих.
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Главные 4 признака алкоголизма назвал нарколог

Российский нарколог назвал четыре основных симптома, которые свидетельствуют об алкоголизме. Первый признак – тяга к спиртному.
МедиаПоток 26 октября в 04:46
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Death Stranding выйдет на PC в 2020 году

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На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову

Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
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Политика

Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
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Две трети россиян считают США враждебной страной

"Россияне по-прежнему считают, что самые напряженные отношения у России с США", - подчеркивается в исследовании.
Газета.Ru 07:34
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Правительство решило в десять раз увеличить экспорт кораблей

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности, в соответствии с которой число строящихся в стране судов и объемы поставки продукции судостроения на экспорт к 2035 году должны вырасти в несколько раз.
РБК 11:02
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Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro

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Трамп назвал Зеленского новым президентом России

Президент США Дональд Трамп оговорился, назвав украинского лидера Владимира Зеленского новым президентом России.
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