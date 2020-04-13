Общество

Российская газетаРоссийская газетаПожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилищ радиоактивных отходов

Масштабный пожар, бушующий в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, почти достиг хранилища радиоактивных отходов. Об этом пишет strana.ua со ссылкой на данные члена общественного совета при Госагентстве по управлению зоной отчуждения Ярослава Емельяненко.
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Пожар в Чернобыльской зоне: огонь добрался до Припяти и приближается к хранилищам радиоактивных отходов

КП - Беларусь15:05
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 21:31, Ашберн
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