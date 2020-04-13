Общество

Lenta.ruLenta.ruОгонь в Чернобыле почти достиг хранилищ с радиоактивными отходами

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения почти достиг хранилищ с радиоактивными отходами, ситуация критическая. Об этом заявил член общественного совета при государственном агентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко на своей странице в Facebook.
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В Чернобыле огонь подобрался к хранилищам радиоактивных отходов

Газета.Ru13:45

Огонь в Чернобыле почти достиг хранилищ с радиоактивными отходами

Lenta.ru10:00

Огонь в зоне отчуждения ЧАЭС добрался до Припяти

РЕН ТВ11:49

В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами

РИА Новости10:22

Общественник сообщил о добравшемся до Припяти пожаре в зоне отчуждения

РБК11:53

Чернобыльский пожар добрался до Припяти. До радиационных отходов — 2 км

Телеканал 360°09:55

На Украине лесные пожары приблизились к хранилищам с радиоактивными отходами

RT на русском09:51
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Футбол

«Зенит» собирается приобрести защитника «Ювентуса» Ругани

Вести.Ru 07:06
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Политика

Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости 13:12
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Общество

Лукашенко: в Белоруссии ни один человек не умер от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет умерших от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:47
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Политика

Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 09:47
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Общество

В Москве выдали уже 1,8 млн цифровых пропусков

Количество цифровых пропусков, оформленных жителями Москвы для передвижения по городу на личном или общественном транспорте, достигло к вечеру понедельника 1,8 млн.
ТАСС 11:50
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Авто

Новый бренд Maple выпустит 13 моделей за пять лет

Батарейный паркетник Maple 30X вышел на китайский рынок с ценами от 68 800 до 79 800 юаней (715 700–830 130 рублей), подтвердив, что модели «кленового» бренда будут недорогими электроверсиями автомобилей Geely.
Драйв 04:49
Общество

Попова: лишь 7% московских медиков приобрели иммунитет от коронавируса

Первые результаты нового теста на антитела у московских медиков показали, что не более 7% персонала выработали иммунитет от новой коронавирусной инфекции.
Вести.Ru 11:57
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Культура

В костюме Яйца в шоу «Маска» выступил резидент Comedy Club

REGNUM 07:40
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Энергетика

Саудовская Аравия продолжает ценовую войну

Несмотря на сделку ОПЕК+, Саудовская Аравия, похоже, решила продолжить ценовую войну.
Вести.Ru 08:15
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Общество

Китайские ученые обнаружили новые симптомы коронавируса

Группа китайских ученых обнаружила новые симптомы коронавируса, проведя обследования заболевших жителей Ухани.
ФАН 11 апреля в 14:01
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Экономика

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице необходимо увеличить, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Вести.Ru 05:02
15
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Общество

В ВОЗ высказались о пике эпидемии коронавируса в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высказалась о пике эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
RT на русском 08:11
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Общество

В Саратовской области выявили два новых случая COVID-19

Два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 выявлены в понедельник в Саратовской области, число зараженных достигло 46 человек, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 13:11
Политика

В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса

Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
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Кино

Французский актер из фильмов «Папаши» и «Беглецы» умер от коронавируса

ToDay News Ufa 09:10
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Футбол

УЕФА планирует завершить футбольный сезон в августе

Организации планируют завершить национальные чемпионаты Старого света до того, как будут завершены еврокубки, сообщает Спорт24.Ru.
Вести.Ru 12:55
Общество

Новак заявил о ключевой роли Путина в новом соглашении по нефти

Президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении нового соглашения со странами — производителями нефти, заявил министр энергетики Россиии Александр Новак.
РБК 13:36
Общество

Кабмин выделил более 45 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам

Правительство выделяет из своего резервного фонда более 45 миллиардов рублей на стимулирующие выплаты врачам и медицинскому персоналу, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 02:57
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Армия и оружие

National Interest рассказал о судьбе доставшихся Украине Бе-12

Территория новостей 12:43
Политика

В Турции решили вводить 48-часовой комендантский час каждые выходные

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что было принято решение о регулярном запрете для граждан покидать дома в выходные.
Вестник Кавказа 12:58
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
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Шоу-бизнес

Госпитализирована певица Татьяна Буланова

Певица, актриса и телеведущая Татьяна Буланова была госпитализирована в «прединсультном состоянии».
Вести Татарстан вчера в 09:25
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Общество

Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России

Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции.
RT на русском вчера в 07:23
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Экономика

Приток иностранных инвестиций в Россию остановился

Значение портфельных инвестиций составило минус $1,2 млрд. В первом квартале прошлого года наблюдался приток — $6,8 млрд.
РБК 11:32
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Гаджеты

Стало известно, каким будет новый iPhone 12

Сразу несколько изменений может получить iPhone 12, который компания Apple покажет грядущей осенью.
Российская газета 08:57
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Технологии

Crytek намекнула на выход новой Crysis

Официальный «Твиттер» научно-фантастического шутера от первого лица Crysis, разработанного немецкой компанией Crytek, неожиданно опубликовал тизер — «Получаем данные».
Чемпионат 11:55
Политика

Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
Lenta.ru 09:50
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Футбол

Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» и вернуться в родной «Спортинг»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу может вернуться в Португалию.
Евро-футбол.ру 11:08
Здоровье

В УрФО наблюдается дефицит аппаратов ИВЛ

Как сообщает информационное агентство ТАСС, на данный момент в Уральском федеральном округе имеется более четырех тысяч аппаратов ИВЛ.Напомним, на сегодняшний день на Урале зафиксировано 292 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
УралПолит.Ru 07:43
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