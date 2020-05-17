Происшествия
REGNUMПожар в Лос-Анджелесе удалось потушить
Сообщается, что на тушение пожара у спасателей ушло около двух часов. В ходе ликвидации возгорания пострадали 11 пожарных. Отмечается, что очаг возгорания произошёл в здании, где хранились масла.
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Политика
В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 01:15
Шоу-бизнес
Примадонна поддержала Наташу Королеву в самое тяжелое время
История первого появления Наташи на ТВ, долгожданные встречи, неожиданные гости, прямое включение из Майами, сюрприз от сына Архипа и много-много песен – в вечернем шоу Андрея Малахова на телеканале "Россия 1". 16-летняя Наташа Порывай приехала в Москву уже с эстрадным опытом за плечами, но музой известного композитора, писавшего песни самой Примадонне, стала не сразу.
Вести.Ru вчера в 13:18
Авто
Автомобили Skoda снова подешевели на 300 000 рублей
SpeedMe вчера в 10:53
Общество
В России остановлен рост распространения коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день остановлен рост коронавируса.
Газета.Ru 06:55
Политика
Путин назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам
Президент России Владимир Путин назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Lenta.ru 15 мая в 07:44
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
Здоровье
В Ростовской области зафиксировано 2200 больных коронавирусом
Смогли побороть опасную болезнь 629 человек Ряды больных коронавирусом дончан за прошедшие сутки увеличились на 89 человек.
SM News 15 мая в 04:30
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент Владимир Путин назвал Россию не просто страной, а отдельной цивилизацией.
Lenta.ru 07:31
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 15 мая в 17:31
Политика
В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
Общество
Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года.
Известия 04:40
Шоу-бизнес
Ивлеева обвинила мужа в необщительности
News.ru вчера в 09:56
Политика
Сторонник Зеленского призвал вернуть медицину времен СССР
Депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко раскритиковал украинскую систему здравоохранения и призвал вернуть медицину "как во времена Советского Союза".
Газета.Ru 05:43
Авто
Renault снимет с продажи Renault Espace
«План еще не одобрен, но Espace, Scenic и Talisman уже можно считать выведенными из будущей производственной программы», — сообщили собеседники агентства, отметив, что таким образом компания за три года сэкономит около 2 млрд евро.
Автоновости дня 15 мая в 11:23
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Общество
В Тульской области число зараженных коронавирусом выросло на 97
Десять из 97 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве, остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство.
РИА Новости 04:38
Политика
Постпред США в ОБСЕ перепутал снимок депортации крымских татар
Постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter снимок в польском гетто с фото депортации крымских татар.
РБК вчера в 18:48
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, помогает ли закаливание против вирусов
По словам специалиста, повышение общей сопротивляемости организма при помощи закаливания не всегда может помочь противостоять воздействию возбудителей инфекционных заболеваний.
РЕН ТВ вчера в 20:05
Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Хоккей
СКА обменял Плотникова в «Амур» на Руденкова
СКА и «Амур» произвели обмен: в хабаровский клуб отправился нападающий Сергей Плотников, а в Санкт-Петербург переезжает форвард Игорь Руденков.
Sport24.ru вчера в 08:59
Футбол
«Локомотив» намерен расстаться с восемью футболистами
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут клуб.
Газета.Ru 03:21
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru вчера в 08:54
Общество
Прокуратура Кубани организовала проверки по выплатам медикам
Прокуратура Кубани организовала проверки о возможных нарушениях трудовых прав медицинских работников.
Российская газета 07:07
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
РИА Новости вчера в 12:51
Здоровье
В Омской области ввели ветеринарный карантин
В Омской области ввели карантин по инфекционной анемии лошадей.
Вестник 02:15
Общество
В Китае признались, что в Ухане преуменьшали масштабы вспышки коронавируса
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань подтвердил, что в первое время местные власти Уханя скрывали реальные масштабы вспышки.
Газета.Ru 05:30