Пожар в СИЗО на юго-востоке Москвы ликвидирован
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Пожар в женском СИЗО-6 «Печатники» потушен, сообщили «РИА Новости» в Главном управлении МЧС по Москве. В ходе тушения из здания были эвакуированы около 850 человек.В источнике
С чего всё началось
На территории московского женского СИЗО-6 произошел пожар
Возгорание произошло на территории женского СИЗО-6 "Печатники" на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. Информация о пожаре на улице Шоссейной, дом 92, поступила в 16:17 мск.
ТАССвчера в 10:09
Подробнее о событии
Пожар на площади 50 кв. м в женском СИЗО на Шоссейной улице ликвидирован
Агентство Москвавчера в 14:32