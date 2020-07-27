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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Пожар в СИЗО на юго-востоке Москвы ликвидирован

Пожар в женском СИЗО-6 «Печатники» потушен, сообщили «РИА Новости» в Главном управлении МЧС по Москве. В ходе тушения из здания были эвакуированы около 850 человек.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

На территории московского женского СИЗО-6 произошел пожар

Возгорание произошло на территории женского СИЗО-6 "Печатники" на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. Информация о пожаре на улице Шоссейной, дом 92, поступила в 16:17 мск.
ТАССвчера в 10:09
Подробнее о событии
РБК

В Москве ликвидировали пожар в СИЗО

РБКвчера в 14:45
Интерфакс

Пожар в СИЗО на юго-востоке Москвы потушен

Интерфаксвчера в 15:08
Москва 24

Пожар в женском СИЗО в Москве потушен

Москва 24вчера в 14:32
ТАСС

Пожар в женском СИЗО-6 в Москве потушен

ТАССвчера в 14:33
Агентство Москва

Пожар на площади 50 кв. м в женском СИЗО на Шоссейной улице ликвидирован

Агентство Москвавчера в 14:32
Телеканал 360°

Пожар в московском СИЗО №6. Главное

Телеканал 360°17:01
РИА Новости

В московском СИЗО №6 ликвидировали пожар

РИА Новостивчера в 14:30

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфаксвчера в 11:12
1,4K

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ruвчера в 04:51
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Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что окончательное решение о формате проведения мероприятий в честь начала учебного года в школах будет принято во второй половине августа.
РБКвчера в 07:47
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Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

В Москве скончались еще десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 16:23
1,6K

Макгрегор принял предложение Рамоса посетить тренировку «Реала»

Бывший обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе Конор Макгрегор принял предложение защитника сборной Испании Серхио Рамоса посетить тренировку мадридского "Реала".
Газета.Ru26 июля в 11:47