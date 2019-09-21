Происшествия

ТАССТАССПожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке потушен

Пожар в крупнейшем торговом центре Владивостока "Максим" ликвидирован. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю. "Возгорание полностью ликвидировано, сейчас там идет проверка правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.
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Во Владивостоке потушили пожар в ТЦ «Максим»

РИА Новости00:49

Пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке потушен

ТАСС00:48

Потушен пожар в крупнейшем ТЦ Владивостока

RT на русском01:00

Спасатели полностью ликвидировали пожар в торговом центре Владивостока

РБК01:56

Пожар в торговом центре во Владивостоке полностью потушен

Life.ru00:54

Один из старейших универмагов Владивостока вспыхнул за несколько часов до открытия

ВЕСТИ: Приморьевчера в 22:39

Торговый центр «Максим» во Владивостоке тушили больше суток

PrimaMedia.ruвчера в 23:12
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Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал о том, как избавиться от привычки ругаться матом.
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Многие игроки «Барселоны» начали терять доверие к Вальверде

Многие игроки каталонской «Барселоны» начали терять доверие к главному тренеру команды Эрнесто Вальверде после разочаровывающего начала сезона, сообщает ESPN.
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Мемориальную доску памяти героев войны открыли на стадионе «Динамо»

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Daimler прекращает разработку ДВС

Letnews.ru 20 сентября в 12:11
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Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков

Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
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14-летняя теннисистка из Абхазии, пропавшая в Москве, нашлась

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Общество

Тайфун «Тапа» приближается к Приморью

МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с приближением к побережью Приморского края тайфуна "Тапа".
Газета.Ru вчера в 23:00
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Резник назвал Пугачеву «площадной певицей»

Поэт-песенник Илья Резник назвал звезду советской и российской эстрады Аллу Пугачеву «стадионной и площадной» певицей.
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Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
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Армия и оружие

Характеристики новейшего российского истребителя МиГ-35 были раскрыты

Разработка МиГ-35 ведется еще с первой половины 2000-х годов, а при его производстве применяется технология истребителя пятого поколения.
Ferra 20 сентября в 12:21
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Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
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Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию

Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
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Общество

Со вторника москвичей ждет ясная погода

Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
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Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль

Специалисты компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самое нежелательное сочетание цифр и букв.
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Армия и оружие

Шойгу назвал главную угрозу для России

Говоря о ситуации в мире, министр выразил надежду, что вопрос участия России в полномасштабной войне сейчас не стоит.
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Раиса Рязанова получила приз губернатора на фестивале «Амурская осень»

Народная артистка России Раиса Рязанова получила приз губернатора Амурской области на церемонии закрытия XVII фестиваля кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:21
Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с маршруткой под Одессой

В Одесской области на Украине в результате столкновения маршрутки и фуры, по предварительным данным, погибли девять человек, двое получили травмы.
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Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
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Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru вчера в 22:00
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Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю

Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.
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Ирина Шейк появилась на публике в расстегнутом платье

Русская модель Ирина Шейк сегодня является одной из самых востребованных манекенщиц в миру высокой моды.
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Кто может возглавить «Спартак» в случае возможного увольнения Кононова

В СМИ обсуждают возможную отставку главного тренера, а руководство московского клуба, по непроверенной информации, уже занято поиском замены.
RT на русском вчера в 10:05
Политика

Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»

Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
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NI: подлодки «Борей» могут сделать США «необитаемыми»

Как и атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, эксплуатируемые Соединенными Штатами, Китаем, Францией, Великобританией и Индией, АПЛ класса "Борей" имеют своей основной целью разрушать города противника, даже если другие ядерные силы России будут уничтожены в первом ударе.
Газета.Ru 06:19
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В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами

В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Армия и оружие

В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 19 сентября в 16:45
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«Эксклюзивный допинг» поможет «Челси» разнести «Ливерпуль»

В центральном матче АПЛ сойдутся «Челси» и «Ливерпуль». В последние годы, это противостояние стало чуть ли не самым интересным в Англии.
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Минздрав России назвал безопасную дозу алкоголя на каждый день

Эксперты Министерства здравоохранения России назвали безопасное количество алкоголя, которое можно употреблять ежедневно.
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Семак поздравил Сутромина с дублем в ворота бывшей команды

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ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ

Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.
Газета.Ru 05:20
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