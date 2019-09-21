Происшествия

RT на русскомRT на русскомПожар в ТЦ во Владивостоке локализовали

Ранее сообщалось, что во Владивостоке загорелся торговый центр "Максим", огонь охватил 1 тыс. кв. м. Позднее стало известно, что возгоранию присвоили второй ранг сложности. В июне URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.
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Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в ТЦ «Максим»

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Роковая суббота: в день пожара ТЦ «Максим» должен был праздновать 15-летний юбилей

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Cгоревший ТЦ «Максим» принадлежал собственникам ТРК «Седанка-Сити»

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Открытое горение в ТЦ «Максим» ликвидировали на площади 1,5 тысячи кв. метров

PrimaMedia.ru02:00
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WP: Трамп считает, что действия США на Украине бессмысленны и раздражают Россию

Американский президент Дональд Трамп считает, что действия США на Украине являются бессмысленными и раздражают Россию, с которой необходимо иметь дружеские отношения.
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РБК вчера в 08:26
Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина

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RT на русском вчера в 17:11
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Врачи в тупике: девушка в Армении плачет не слезами, а кристаллами

В Армении у 22-летней девушки вместо слез из глаз падают кристаллы.
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Происшествия

Цех по обработке древесины полыхает под Екатеринбургом

Цех по обработке древесины загорелся в поселке Бобровский под Екатеринбургом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан

В Брянской области задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи, им оказался их 31-летний коллега.
RT на русском вчера в 14:19
Происшествия

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Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
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Принц Гарри и Меган Маркл отправились в Рим на свадьбу друзей

Принц Гарри и Меган Маркл отправились в очередное неофициальное путешествие — накануне вечером герцоги Сассекские прилетели в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу друзей.
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РУСАДА подозревают в манипулировании данными о допинге

Нашу страну, а, вернее, Российское антидопинговое агентство снова подозревают в нарушениях: на сей раз в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории.
Вести.Ru 01:59
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Глава МИД Украины заявил о подготовке нового обмена пленными

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Общественному ТВ» сообщил об активной подготовке нового обмена пленными с Россией.
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Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
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В Сети появились новые кадры со съемок «Сватов-7»

В Сети появились новые фотографии со съемок седьмого сезона культового сериала «Сваты».
Donday.ru вчера в 09:44
Футбол

Бывшие футболисты и тренеры «Спартака» выступают за отставку Кононова

Специалист, передавший «Спартак» Олегу Кононову в ноябре 2018 года, заявил, что спасти команду может лишь полное взаимопонимание между тренерами и игроками.
RT на русском вчера в 17:14
Армия и оружие

Калининградский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО

Антон Алиханов, глава Калининградской области, решил ответить Джеффри ли Харригану, генералу Соединенных Штатов, рассказавшему ранее о плане прорыва российской ПВО.
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«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Павлом Мамаевым

"Краснодар" и полузащитник Павел Мамаев по взаимному согласию расторгли контракт, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
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Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
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Политика

В МИД Украины пообещали возобновить выплату пенсий в Донбассе

Украина может восстановить выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 сентября в интервью изданию «Украинская правда».
REGNUM вчера в 10:47
Кино

Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании

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На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли

Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
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Журналисты попросили Чубайса оценить влияние митингов на утечку кадров из России.
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Происшествия

Российских детей облили горящим маслом в Турции

Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия 19 сентября в 19:21
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