Происшествия

RT на русскомRT на русскомПожар в ТЦ во Владивостоке локализовали

Ранее сообщалось, что во Владивостоке загорелся торговый центр "Максим", огонь охватил 1 тыс. кв. м. Позднее стало известно, что возгоранию присвоили второй ранг сложности. В июне URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.
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МЧС обнародовало реальные цифры площади пожара в ТЦ «Максим» во Владивостоке

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Последствия крупного пожара в ТЦ во Владивостоке. Видео с воздуха

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Открытое горение в ТЦ «Максим» ликвидировали на площади 1,5 тысячи кв. метров

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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
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