Происшествия

RT на русскомRT на русскомПожар в ТЦ во Владивостоке локализовали

Ранее сообщалось, что во Владивостоке загорелся торговый центр "Максим", огонь охватил 1 тыс. кв. м. Позднее стало известно, что возгоранию присвоили второй ранг сложности. В июне URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.
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Cгоревший ТЦ «Максим» принадлежал собственникам ТРК «Седанка-Сити»

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