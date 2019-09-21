Ранее сообщалось, что во Владивостоке загорелся торговый центр "Максим", огонь охватил 1 тыс. кв. м. Позднее стало известно, что возгоранию присвоили второй ранг сложности. В июне URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.

Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали

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