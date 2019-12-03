Происшествия

Газета.RuГазета.RuЗагоревшийся в Петербурге ангар полностью рухнул

Ангар в Пушкинском районе Петербурга полностью рухнул, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Пожар на складе в Шушарах локализовали к 8 утра

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Пожар в ангаре Петербурга локализовали на площади 12 тыс. кв. метров

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Горящий в Петербурге ангар сняли с беспилотника

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МЧС: Все показатели воздуха в районе крупного пожара в Шушарах находятся в норме

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Пожар в ангаре в Петербурге локализован на площади 12 тыс. кв. м

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Горящий на площади в 12 тысяч метров ангар в Петербурге полностью рухнул

Пятый каналвчера в 23:22

Собственника полыхающего в Шушарах склада МЧС принуждало разобраться с серверной. Проверяющие не нашли там установок пожаротушения

Фонтанка.Ру01:16
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Политика

В Киеве рассказали о проекте заявления «нормандской четверки»

Проект заявления по результатам встречи лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Украина, Германия, Франция), которая состоится 9 декабря в Париже, не содержит "прорывных идей", заявил украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости вчера в 17:00
Экономика

ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

До конца года ЦБ начнет обсуждать с участниками рынка конкретные меры, которые будут сдерживать выдачу ипотеки уже закредитованным гражданам.
РБК вчера в 13:53
Здоровье

Алтайские эсеры ищут пути реанимации краевого здравоохранения

Алтайские справедливороссы собрали рабочую группу общественного контроля в рамках федерального партийного проекта "ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ МЕДИЦИНУ!"
vRubcovske.ru 01:04
Происшествия

Адвокат заявил о завершении дела в отношении пилота SSJ-100 Евдокимова

RT на русском 00:48
Происшествия

СКР завершил расследование дела сестер Хачатурян

Коммерсантъ 01:31
Происшествия

Кремль отказался комментировать решение суда по жалобе Голунова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не захотел комментировать решение московского Басманного суда, который признал законными действия следователя по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках.
Газета.Ru вчера в 05:52
Политика

Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским

Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 14:03
Футбол

Московское «Динамо» бросило танцевальный вызов тренеру «Уфы» Евсееву

Газета.Ru вчера в 06:41
Футбол

«Манчестер Сити» приостановил переговоры с Фернадинью

«Манчестер Сити» приостановил переговоры о новом контракте с полузащитником Фернандинью.
Спорт-Экспресс 01:15
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

РИА Новости 01 декабря в 05:56
Гаджеты

Анонс AMD Radeon RX 5600 XT намечен на январь

Ещё в момент уточнения даты анонса Radeon RX 5500 XT близкие к производителям видеокарт источники намекнули нам, что на январь намечен дебют ещё одного графического решения AMD.
3DNews 01:03
Происшествия

Полиция задержала в пяти регионах членов банды наркоторговцев

Полицейские ликвидировали действовавшую в пяти регионах преступную группировку, которая торговала наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:17
Экономика

Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Киберспорт

Обновление Dota 2 ослабило героя Void Spirit

CyberSport.ru 01:14
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК вчера в 14:10
Шоу-бизнес

Волочкова продемонстрировала свое детское фото

Известная балерина Анастасия Волочкова показала свое детское фото с мамой на личной странице в Instagram.
NewInform вчера в 23:31
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
REGNUM вчера в 04:34
Спорт

Российские гандболистки победили Аргентину на чемпионате мира

В следующем матче россиянки сыграют против сборной ДР Конго. Также соперниками России по группе являются команды Швеции и Японии.
Pravda.Ru вчера в 03:16
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту обрушения моста в Оренбурге

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбудило уголовное дело из-за несоблюдения правил безопасности при проведении строительных работ.
Телеканал 360° вчера в 13:41
Наука

Ученые не нашли следов массовых смертей в период Юстиниановой чумы

Исследователи не нашли свидетельств массовой гибели людей во время Юстиниановой чумы, которая в начале средних веков бушевала в Средиземноморье, некоторых регионах Европы и Ближнего Востока.
N+1 вчера в 16:11
Политика

Стало известно, как «Единая Россия» может выиграть выборы в Госдуму

«Единая Россия» на выборы в Госдуму в 2021 году сможет получить по партийным спискам дополнительные мандаты с помощью малых партий.
News.ru вчера в 21:54
Политика

Венедиктов посоветовал Ройзману партию для выборов в Госдуму

Участие экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в выборах депутатов Госдумы в 2021 году было бы полезным для политической системы России.
URA.Ru вчера в 12:40
Политика

Стали известны сроки закладки в Керчи аналога «Мистралей»

Взгляд.ру 00:12
Экономика

Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
РИА Новости вчера в 10:48
Шоу-бизнес

«Скандалов не устраивала». Две любви Нины Дорошиной

3 декабря Нина Дорошина могла бы отпраздновать 85-летие.
Аргументы и Факты вчера в 16:03
Авто

Datsun не собирается уходить из России

Автоновости дня вчера в 14:44
Космос

Так что с насекомыми на Марсе? Университет Огайо удалил сенсационную статью

Университет Огайо (США) удалил со своего сайта публикацию о "насекомых", обнаруженных на Марсе.
Life.ru вчера в 08:30
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета вчера в 06:02
Политика

Зеленский не согласился с порядком, прописанным в Минских соглашениях

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против прописанного в Минских соглашениях порядка, обозначив, что в первую очередь должна состояться передача участков госграницы под контроль Украины.
iReactor вчера в 03:10
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
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