Происшествия
Газета.RuЗагоревшийся в Петербурге ангар полностью рухнул
Ангар в Пушкинском районе Петербурга полностью рухнул, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Политика
В Киеве рассказали о проекте заявления «нормандской четверки»
Проект заявления по результатам встречи лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Украина, Германия, Франция), которая состоится 9 декабря в Париже, не содержит "прорывных идей", заявил украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Экономика
ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
До конца года ЦБ начнет обсуждать с участниками рынка конкретные меры, которые будут сдерживать выдачу ипотеки уже закредитованным гражданам.
Здоровье
Алтайские эсеры ищут пути реанимации краевого здравоохранения
Алтайские справедливороссы собрали рабочую группу общественного контроля в рамках федерального партийного проекта "ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ МЕДИЦИНУ!"
Происшествия
Адвокат заявил о завершении дела в отношении пилота SSJ-100 Евдокимова
Происшествия
СКР завершил расследование дела сестер Хачатурян
Происшествия
Кремль отказался комментировать решение суда по жалобе Голунова
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не захотел комментировать решение московского Басманного суда, который признал законными действия следователя по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках.
Политика
Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Футбол
Московское «Динамо» бросило танцевальный вызов тренеру «Уфы» Евсееву
Футбол
«Манчестер Сити» приостановил переговоры с Фернадинью
«Манчестер Сити» приостановил переговоры о новом контракте с полузащитником Фернандинью.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Гаджеты
Анонс AMD Radeon RX 5600 XT намечен на январь
Ещё в момент уточнения даты анонса Radeon RX 5500 XT близкие к производителям видеокарт источники намекнули нам, что на январь намечен дебют ещё одного графического решения AMD.
Происшествия
Полиция задержала в пяти регионах членов банды наркоторговцев
Полицейские ликвидировали действовавшую в пяти регионах преступную группировку, которая торговала наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Экономика
Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан
Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Киберспорт
Обновление Dota 2 ослабило героя Void Spirit
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Шоу-бизнес
Волочкова продемонстрировала свое детское фото
Известная балерина Анастасия Волочкова показала свое детское фото с мамой на личной странице в Instagram.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Спорт
Российские гандболистки победили Аргентину на чемпионате мира
В следующем матче россиянки сыграют против сборной ДР Конго. Также соперниками России по группе являются команды Швеции и Японии.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту обрушения моста в Оренбурге
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбудило уголовное дело из-за несоблюдения правил безопасности при проведении строительных работ.
Наука
Ученые не нашли следов массовых смертей в период Юстиниановой чумы
Исследователи не нашли свидетельств массовой гибели людей во время Юстиниановой чумы, которая в начале средних веков бушевала в Средиземноморье, некоторых регионах Европы и Ближнего Востока.
Политика
Стало известно, как «Единая Россия» может выиграть выборы в Госдуму
«Единая Россия» на выборы в Госдуму в 2021 году сможет получить по партийным спискам дополнительные мандаты с помощью малых партий.
Политика
Венедиктов посоветовал Ройзману партию для выборов в Госдуму
Участие экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в выборах депутатов Госдумы в 2021 году было бы полезным для политической системы России.
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Шоу-бизнес
«Скандалов не устраивала». Две любви Нины Дорошиной
3 декабря Нина Дорошина могла бы отпраздновать 85-летие.
Авто
Datsun не собирается уходить из России
Космос
Так что с насекомыми на Марсе? Университет Огайо удалил сенсационную статью
Университет Огайо (США) удалил со своего сайта публикацию о "насекомых", обнаруженных на Марсе.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Политика
Зеленский не согласился с порядком, прописанным в Минских соглашениях
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против прописанного в Минских соглашениях порядка, обозначив, что в первую очередь должна состояться передача участков госграницы под контроль Украины.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.