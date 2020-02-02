Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Санкт-Петербурге загорелось здание «Лениздата»

Крупный пожар произошел в здании «Лениздата» на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 2 февраля. По предварительным данным, сейчас существует угроза обрушения крыши.
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Пожар в здании «Лениздата» в Петербурге ликвидировали

ТАСС08:16

Пожар в бизнес-центре «Лениздат» в Петербурге потушен

Интерфакс08:08

Видео с места пожара в здании «Лениздата» в Петербурге

РЕН ТВ01:50

Пожар в «Лениздате» полностью ликвидировали

Петербургский дневник09:08

В Петербурге ликвидировали пожар в бизнес-центре «Лениздат»

РИА Новости07:59

Огонь в «Лениздате» полностью потушен – МЧС

78.ru08:14

Пожарные потушили «Лениздат» за шесть часов

Фонтанка.Ру09:33
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Армия и оружие

Создана авиационная группировка для эвакуации россиян из Китая

«Авиационная группировка Министерства обороны Российской Федерации, созданная для эвакуации российских граждан из Китайской Народной Республики, в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 08:31
Общество

В Германии число заразившихся коронавирусом достигло 10 человек

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV возросло до десяти человек в Германии.
REGNUM 06:38
Общество

Глубоко модернизированный «Белый лебедь» совершил первый полет

В воскресенье под Казанью совершил первый полет глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М.
Вести.Ru 07:23
Общество

Первые ночные регистрации брака прошли в Москве

В ночь с субботы на воскресенье первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - Дворце бракосочетания №1. В "красивую" дату, 02.02.2020, поженились восемь пар молодоженов.
Российская газета 01:24
Шоу-бизнес

Певица МакSим уходит со сцены по состоянию здоровья

Певица МакSим прекращает творческую деятельность из-за проблем со здоровьем, передает телеканал Москва 24.
Москва 24 02:46
Общество

В Великобритании полиции удалось найти владельца «Кольца всевластья»

Полиция Северного Йоркшира опубликовала на своей странице в соцсети объявление о поиске владельца серебряного кольца, копии украшения из кинотрилогии "Властелин колец", благодаря этому хозяин был найден.
РИА Новости 31 января в 21:01
Политика

Саакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей

Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.
Газета.Ru 08:49
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru 03:40
Происшествия

В Москве погибли два человека после столкновения автомобиля с деревом

По данным агентства, в результате ДТП погибли два человека, еще один получил ранения.
Газета.Ru 09:33
Кино

«Холоп» собрал более трех миллиардов рублей в прокате России и СНГ

Российский фильм Клима Шипенко «Холоп» заработал свыше 3 миллиардов рублей в прокате РФ и стран СНГ.
Вечерняя Москва вчера в 14:54
Футбол

Роналду вышел на третье место в истории футбола по голам за карьеру

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналу вышел на третье место по голам за карьеру.
Газета.Ru 09:08
Происшествия

Мэр Новосибирска связал ЧП в кафе с «вопиющей безответственностью»

RT на русском 05:20
Шоу-бизнес

Дочь Успенской Татьяна заявила, что мать душила и угрожала ей

По словам дочери Успенской, мать и угрожала ей, и поднимала руку, и в буквальном смысле пыталась ее задушить.
Вечерний курьер 04:24
Шоу-бизнес

Участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца

Отечественная теле- и радиоведущая, участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца.
OAnews 06:17
Финансы

Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Коммерсантъ 03:40
Политика

Турция предоставит Украине $50 миллионов для нужд армии

В рамках визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Киев будет подписано соглашение, согласно которому Анкара предоставит 50 миллионов долларов финансовой помощи для нужд украинской армии, заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига.
РИА Новости 09:17
Общество

Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Российская газета 07:29
Общество

За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса

Как сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это также первая смерть от коронавируса за пределами Китая.
Реальное время 01:39
Общество

Ведунья Алена Полынь посоветовала 2 февраля «ловить удачу за хвост»

Алена Полынь, называющая себя потомственной ведьмой и основавшая школу ведовства, рассказала об особой "магии" даты 2 февраля 2020 года.
Народные новости вчера в 13:36
Происшествия

Трое погибли в ДТП в Ульяновской области

Три человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля на 172-м км федеральной дороги Саранск–Сурское–Ульяновск в Ульяновской области.
Известия 09:19
Шоу-бизнес

Меган Маркл станет ведущей реалити-шоу

Источник рассказал, что речь идет о шоу «I Do, Redo», где Маркл присоединится к своей лучшей подруге, стилисту свадьбы в Торонто Джессике Малруни.
Свободная Пресса вчера в 15:53
Теннис

Джокович стал победителем Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир Australian Open - 2020.
Газета.Ru 07:52
Политика

Спикер парламента Эстонии заявил о действии Тартуского договора

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года с Россией якобы действует и сейчас.
RT на русском 10:02
Энергетика

Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
REGNUM 31 января в 06:56
Политика

Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем

Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил, что Палестина прекращает отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности.
RT на русском вчера в 08:08
Футбол

Антон Миранчук получил серьезную травму

Полузащитник московского Локомотива Антон Миранчук получил повреждение в матче против сербского Партизана на старте Кубка Матч Премьер.
Советский спорт вчера в 07:46
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться зимой

Ведомство рекомендует зимой выбирать частое, дробное питание небольшими порциями, ежедневное употребление нескольких порций фруктов - свежие цитрусовые, яблоки или груши, а также советует разнообразить гарнир свежими замороженными или консервированными овощами.
ТАСС 03:46
Культура

Киану Ривз и Пенелопа Крус вручат премию «Оскар» победителям

В Сети опубликован список американских актеров, участвующих в церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе.
iReactor 04:28
Общество

В двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за китайского коронавируса

В двух муниципалитетах Приморского края, где были открыты специальные изоляционные пункты для граждан Китая с российским видом на жительство, ввели режим ЧС.
РБК 08:45
Общество

Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом

Китайские медики показали снимки легких пациентки, которая заразилась коронавирусом 2019-nСоV.
РИА Новости 05:35
Как работают Яндекс.Новости?
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