Происшествия
ИзвестияВ Санкт-Петербурге загорелось здание «Лениздата»
Крупный пожар произошел в здании «Лениздата» на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 2 февраля. По предварительным данным, сейчас существует угроза обрушения крыши.
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Армия и оружие
Создана авиационная группировка для эвакуации россиян из Китая
«Авиационная группировка Министерства обороны Российской Федерации, созданная для эвакуации российских граждан из Китайской Народной Республики, в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Общество
В Германии число заразившихся коронавирусом достигло 10 человек
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV возросло до десяти человек в Германии.
Общество
Глубоко модернизированный «Белый лебедь» совершил первый полет
В воскресенье под Казанью совершил первый полет глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М.
Общество
Первые ночные регистрации брака прошли в Москве
В ночь с субботы на воскресенье первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - Дворце бракосочетания №1. В "красивую" дату, 02.02.2020, поженились восемь пар молодоженов.
Шоу-бизнес
Певица МакSим уходит со сцены по состоянию здоровья
Певица МакSим прекращает творческую деятельность из-за проблем со здоровьем, передает телеканал Москва 24.
Общество
В Великобритании полиции удалось найти владельца «Кольца всевластья»
Полиция Северного Йоркшира опубликовала на своей странице в соцсети объявление о поиске владельца серебряного кольца, копии украшения из кинотрилогии "Властелин колец", благодаря этому хозяин был найден.
Политика
Саакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей
Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Происшествия
В Москве погибли два человека после столкновения автомобиля с деревом
По данным агентства, в результате ДТП погибли два человека, еще один получил ранения.
Кино
«Холоп» собрал более трех миллиардов рублей в прокате России и СНГ
Российский фильм Клима Шипенко «Холоп» заработал свыше 3 миллиардов рублей в прокате РФ и стран СНГ.
Футбол
Роналду вышел на третье место в истории футбола по голам за карьеру
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналу вышел на третье место по голам за карьеру.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской Татьяна заявила, что мать душила и угрожала ей
По словам дочери Успенской, мать и угрожала ей, и поднимала руку, и в буквальном смысле пыталась ее задушить.
Шоу-бизнес
Участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца
Отечественная теле- и радиоведущая, участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца.
Финансы
Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов
За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Политика
Турция предоставит Украине $50 миллионов для нужд армии
В рамках визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Киев будет подписано соглашение, согласно которому Анкара предоставит 50 миллионов долларов финансовой помощи для нужд украинской армии, заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига.
Общество
Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний
Коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Общество
За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса
Как сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это также первая смерть от коронавируса за пределами Китая.
Общество
Ведунья Алена Полынь посоветовала 2 февраля «ловить удачу за хвост»
Алена Полынь, называющая себя потомственной ведьмой и основавшая школу ведовства, рассказала об особой "магии" даты 2 февраля 2020 года.
Происшествия
Трое погибли в ДТП в Ульяновской области
Три человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля на 172-м км федеральной дороги Саранск–Сурское–Ульяновск в Ульяновской области.
Шоу-бизнес
Меган Маркл станет ведущей реалити-шоу
Источник рассказал, что речь идет о шоу «I Do, Redo», где Маркл присоединится к своей лучшей подруге, стилисту свадьбы в Торонто Джессике Малруни.
Теннис
Джокович стал победителем Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир Australian Open - 2020.
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о действии Тартуского договора
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года с Россией якобы действует и сейчас.
Энергетика
Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти
Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Политика
Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил, что Палестина прекращает отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности.
Футбол
Антон Миранчук получил серьезную травму
Полузащитник московского Локомотива Антон Миранчук получил повреждение в матче против сербского Партизана на старте Кубка Матч Премьер.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться зимой
Ведомство рекомендует зимой выбирать частое, дробное питание небольшими порциями, ежедневное употребление нескольких порций фруктов - свежие цитрусовые, яблоки или груши, а также советует разнообразить гарнир свежими замороженными или консервированными овощами.
Культура
Киану Ривз и Пенелопа Крус вручат премию «Оскар» победителям
В Сети опубликован список американских актеров, участвующих в церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе.
Общество
В двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за китайского коронавируса
В двух муниципалитетах Приморского края, где были открыты специальные изоляционные пункты для граждан Китая с российским видом на жительство, ввели режим ЧС.
Общество
Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
Китайские медики показали снимки легких пациентки, которая заразилась коронавирусом 2019-nСоV.