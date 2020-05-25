Происшествия

ТАССТАССПожар в больнице в Приморье локализовали

Пожар в городской больнице Партизанска в Приморском крае локализован на площади 300 кв. м. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС региона.
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В Приморском крае загорелась больница

РБК19:56

Власти Приморья сообщили об отсутствии пострадавших при пожаре в больнице

Известия19:27

Глава Партизанска помогал эвакуировать пациентов из горящей больницы

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Пожар в больнице в Приморье локализовали

ТАСС20:19

В Приморском крае загорелась больница

Коммерсантъ18:15

Пожар произошел в больнице в Приморье

Интерфакс18:00

Прокуратура Партизанска занялась пожаром в горбольнице

Владивосток-Новости20:42
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Шоу-бизнес

Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»

NewInform 09:27
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Происшествия

Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли

Более 3,6 тысячи детей пропали в России в первом квартале 2020 года, 98,6% из них уже нашли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета РФ.
РИА Новости 17:06
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Происшествия

Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве

Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
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Наука

Гигантская плита под Индийским океаном раскалывается надвое

Тектоническая плита, расположенная под Индийским океаном, постепенно раскалывается на две части.
МИР 24 22 мая в 09:17
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Общество

«Последний звонок» для выпускников пройдет 25 мая онлайн

11.00 часов – каждый выпускник сможет выйти на балкон и позвонить в колокольчик в честь последнего звонка.
Orengrad.ru вчера в 09:34
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Кино

Джейсону Стейтхему нашли роль в киновселенной Marvel

Piter.tv 15:17
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Космос

Сгоревшая ступень ракеты «Союз» удивила австралийцев

Специалист считает, что сгорела вся ступень ракеты в атмосфере, обломки до поверхности Земли не добрались.
Shraibikus News 22 мая в 11:22
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя с высоким содержанием спирта на коронавирус. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Lenta.ru 21:16
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Шоу-бизнес

Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах

РИА Новости 12:21
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Футбол

Срна: «„Динамо“ Семина было самым сильным после эры Лобановского»

Экс-капитан «Шахтера» Дарио Срна поделился воспоминаниями о победе в Кубке УЕФА-2008/09 и назвал киевское «Динамо» под руководством Юрия Семина одним из сильнейших в истории клуба.
Sport24.ru 19:46
Космос

Роскосмос построит аэропорт на космодроме Восточный

Газета.Ru 08:55
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Здоровье

Главные новости за выходные 23–24 мая

Коронавирусом заразился и полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Зелимхан Бакаев, у другого полузащитника, Романа Зобнина, обнаружены антитела к COVID-19.
Коммерсантъ 12:00
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Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Политика

Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском 08:53
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Политика

США запретили въезд иностранцам из Бразилии

Президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну для иностранцев, которых в последние две недели посещали Бразилию, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 17:40
Политика

В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
РБК 14:02
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Происшествия

Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка

Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
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Общество

Ограничения в Челябинской области решили смягчить

В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru 07:30
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Политика

Путина ждет жестокий удар в июне

Как ранее сообщал вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, голосование может состояться в один день с парадом Победы - 24 июня.
Свободная Пресса вчера в 09:08
Общество

Глава Хакасии опубликовал декларацию о доходах

Согласно официальному отчету, в ушедшем году глава Хакасии Валентин Коновалов заработал 2 миллиона 784 тысячи 671 рубль и 81 копейку.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 04:29
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев переживает, что сделал своих детей мишенью

Bimru.ru 12:20
Недвижимость

Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Объемы выданной в России ипотеки в апреле упали почти на 40%, следует из данных Объединенного кредитного бюро («Известия» с ними ознакомились).
Известия 17:01
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 21:18
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Политика

Алиханов отреагировал на оценку советником Трампа роли Калининграда

Ранее О'Брайен обвинил Россию в том, что она размещает в Калининградской области оружие вместо того, чтобы развивать туризм и налаживать контакты с Европой.
РИА Новости 10:13
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Игры

В Сети показали новые скриншоты Fallout 4: New Vegas

Создатели Fallout 4: New Vegas показали в Сети новые скриншоты видеоигры с изображением пейзажей.
Актуальные Новости 11:43
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Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
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Гаджеты

Компания Huawei нашла способ обхода американских санкций

Как стало известно, MediaTek уже готовится к увеличению объёмов производства процессоров и ведет расчеты, ведь благодаря Huawei объёмы выпуска нужно будет увеличивать в три раза.
Astera 15:22
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Здоровье

Женщина лишилась ноги из-за опасной инфекции

РИА Новости 20:21
Киберспорт

В Assassin’s Creed Valhalla будут рэп-баттлы викингов

Разработчики называют это своеобразным «рэп-баттлом».
Cyber.sports.ru вчера в 10:05
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Армия и оружие

Истребители НАТО сопроводили российские Ту-22М3 над Черным морем

Актуальные Новости 22 мая в 10:43
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Пожар в больнице в Санкт-ПетербургеБольше новостей по теме
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