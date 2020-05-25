Происшествия

ТАССТАССПожар в больнице в Приморье локализовали

Пожар в городской больнице Партизанска в Приморском крае локализован на площади 300 кв. м. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС региона.
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с чего всё началось
Свою оценку организации оказания качественной медицинской помощи эвакуированным пациентам даст прокуратура Приморского края, которая уже начала
 проверку.
Новые Известия00:21

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Пожар в больнице Партизанска потушили за девять часов

Интерфакс02:08

Пожар в больнице Партизанска полностью ликвидирован

ТАСС02:04

СКР начал проверку после пожара в больнице в Приморье

Коммерсантъвчера в 23:07

Прокуратура начала проверку после пожара в больнице в Приморье

РБКвчера в 23:17

Спасатели ликвидировали открытое горение в больнице Партизанска

Известия01:28

СК проводит проверку по факту пожара в горбольнице Партизанска

Владивосток-Новостивчера в 23:30

В больнице в Партизанске потушили пожар

РИА Новости01:54
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:54, Ашберн
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Число умерших от коронавируса в Москве перевалило за две тысячи

Вести.Ru 03:00
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»

Газета.Ru вчера в 09:56
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Общество

Из перинатального центра забрали жившую там девочку

Девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы.
Вести.Ru 01:50
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Общество

«Последний звонок» для выпускников пройдет 25 мая онлайн

10.00 часов – пройдет онлайн-марафон с Министром просвещения Сергеем Кравцовым и учителями из регионов.
Orengrad.ru 23 мая в 09:34
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Происшествия

90 вахтовиков сбежали из карантина на стройку в Иркутске

В поселке Маркова под Иркутском нашли новый очаг заражения. Диагноз коронавирус подтвердился у одного из жильцов общежития.
КП - Иркутск вчера в 22:05
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Общество

Берлин предложил Москве помощь в лечении пациентов с коронавирусом

Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер направил властям Москвы предложение о размещении пациентов с коронавирусом в больницах немецкой столицы, сообщает Der Tagesspiegel.
Коммерсантъ вчера в 19:17
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Видео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров в TikTok

Lenta.ru 02:41
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
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Общество

Роскачество проверило соблюдение масочного режима в магазинах

Специалисты Роскачества в ходе проверки выяснили, насколько соблюдается масочный режим и требование по использованию средств индивидуальной защиты в продовольственных магазинах Москвы и Белгорода.
RT на русском 02:42
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Общество

За сутки в России скончались 92 человека с коронавирусом

В России за сутки скончались 92 пациента, у которых был выявлен коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РЕН ТВ 03:49
Общество

В Госдуме дали оценку перспективе снижения пенсионного возраста

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что вероятность того, что в России понизят пенсионный возраст очень мала, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 23 мая в 13:59
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Общество

В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысяч.
REGNUM 03:45
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Армия и оружие

Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости вчера в 10:01
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Авто

Renault и Nissan могут сократить расходы еще на 5 млрд долларов

Французский Renault и японский Nissan, входящие в альянс Renault-Nissan, на этой неделе объявят о дополнительном сокращении расходов более чем на 5 млрд долларов.
Автоновости дня 03:13
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Назван способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете

Заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г. В. Плеханова Тимур Садыков рассказал, как навсегда очистить историю просмотров в Интернете.
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Redmi представила свой самый доступный смартфон Redmi K30i 5G

Компания Redmi представила смартфон Redmi K30i 5G.
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Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка

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ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 00:43
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Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
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Общество

Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии

Пневмония, вызванная коронавирусом, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - тяжёлое осложнение, но в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всегда готовы оказать больным помощь, заявил президент Центра, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 02:30
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Происшествия

Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса

Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
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Федерация тенниса Грузии высказалась об инциденте с Басилашвили

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«Майнц» обратился к своему бывшему тренеру Юргену Клоппу и попросил его забрать, наконец, Тимо Вернера к себе.
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Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
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Трамп считает, что Путин не хочет его переизбрания

Президент США Дональд Трамп считает, что президент РФ Владимир Путин не хочет его переизбрания.
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Ещё 279 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области

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Battle Pass 2020 в Dota 2 выйдет 25 мая

Battle Pass 2020 в Dota 2 выйдет в понедельник, 25 мая. Информация об этом появилась в официальном твиттере разработчика - компании Valve.
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