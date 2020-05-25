с чего всё началось

Пожар в городской больнице Партизанска в Приморском крае локализован на площади 300 кв. м. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС региона.

Пожар в больнице в Приморье локализовали

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