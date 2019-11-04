Общество

ИнтерфаксИнтерфаксПожар в дата-центре стал причиной сбоев в работе «ВКонтакте»

Причиной сбоев сервисов "ВКонтакте" стал пожар в дата-центре, говорится в сообщении, опубликованном в группе "Команда ВКонтакте".
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Сбой в работе «ВКонтакте» возник из-за пожара в дата-центре

ТАССвчера в 16:22

Во «ВКонтакте» произошли сбои из-за пожара в дата-центре

РИА Новостивчера в 17:05

Пожар в дата-центре стал причиной сбоев в работе «ВКонтакте»

Интерфаксвчера в 16:48

Сбой в работе во «ВКонтакте» был вызван возгоранием

Коммерсантъвчера в 16:24

Во «ВКонтакте» сообщили об угрозе критической части серверов из-за пожара

РБКвчера в 17:16

«ВКонтакте» объяснил глобальный сбой в работе сайта

Российская газетавчера в 10:44

Причиной сбоев сервисов «ВКонтакте» стал пожар в дата-центре

Эхо Москвывчера в 23:45
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Владельцы старых смартфонов и планшетов компании Apple до 3 ноября должны были обновить свои устройства до самой последней прошивки.
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В США назвали отстающую от России военную сферу

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Специалисты уверены, что из-за этого заболевания в два раза чаще появляется рак поджелудочной железы, пишет «МК в Волгограде.ру» со ссылкой на журнал Американского национального института онкологии.
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Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
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Глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
Lenta.ru вчера в 19:20
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Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
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Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
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В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

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Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
РБК вчера в 16:04
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Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru 03 ноября в 17:53
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Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

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Защита прав обманутых дольщиков Поправки, инициированные Председателем ГД Вячеславом Володиным и представителями всех фракций, уравнивают в правах на компенсацию дольщиков, вступивших в ЖСК, с остальными дольщиками.
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В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru вчера в 06:14
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Умерла актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
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Тела двух маленьких детей нашли в Приморье

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В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро

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4 ноября Россия отметила День народного единства — праздник, установленный в память об освобождении Москвы от польских интервентов, освобождении, которое положило конец одной из самых трагических эпох в истории страны, — Смутному времени.
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Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова

Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.
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Вывезший детей из Швеции россиянин Лисов прилетел в Москву

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На официальном сайте "Эвертона" появилось заявление о травме португальского полузащитника Андре Гомеша.
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Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters.
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Сбои в интернете ежедневно затрагивают почти треть россиян Почти 30% интернет-пользователей в России ежедневно сталкиваются с проблемами при загрузке страниц в интернете, подсчитали в TelecomDaily.
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