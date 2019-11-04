Причиной сбоев сервисов "ВКонтакте" стал пожар в дата-центре, говорится в сообщении, опубликованном в группе "Команда ВКонтакте".

Пожар в дата-центре стал причиной сбоев в работе «ВКонтакте»

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