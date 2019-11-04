Общество

VSE42.RUVSE42.RUПожар в дата-центре стал причиной сбоя в работе «ВКонтакте»

Пожар произошел в дата-центре "ВКонтакте". Возгорание началось в понедельник, 4 ноября, вечером. Огонь охватил серверы, которые отвечают за исправную работу основных опций социальной сети.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сбой в работе «ВКонтакте» возник из-за пожара в дата-центре

ТАССвчера в 16:22

«ВКонтакте» объяснил глобальный сбой в работе сайта

Российская газетавчера в 10:44

Во «ВКонтакте» произошли сбои из-за пожара в дата-центре

РИА Новостивчера в 17:05

Во «ВКонтакте» сообщили об угрозе критической части серверов из-за пожара

РБКвчера в 17:16

Сбой в работе во «ВКонтакте» был вызван возгоранием

Коммерсантъвчера в 16:24

Пожар в дата-центре стал причиной сбоев в работе «ВКонтакте»

Интерфаксвчера в 16:48

Причиной сбоев сервисов «ВКонтакте» стал пожар в дата-центре

Эхо Москвывчера в 23:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 03:13, Ашберн
Финансы

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС

Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Известия 00:56
Общество

Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%

Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».
РБК 00:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

Газета.Ru вчера в 06:14
Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

РБК 02:58
Общество

У Альфа-банка произошла утечка данных клиентов

В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Lenta.ru 01:51
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Шоу-бизнес

СМИ рассказали о гонорарах российских звезд за корпоративы

РИА Новости 02:02
Происшествия

В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву

Впоследствии Казуев заявил, что намеревался совершить убийство Киркорова, а не теракт, якобы заказанный Максимом Галкиным из ревности к супруге Алле Пугачевой.
Газета.Ru 01:08
Шоу-бизнес

Анджелину Джоли срочно эвакуировали со съемок

Актеров, среди которых были Анджелина Джоли, Ричард Мэддэн и другие селебрити, срочно эвакуировали подальше от площадки, пока мину не обезвредили специалисты.
Wday.ru вчера в 23:56
Финансы

Курс рубля подрос в начале торгов во вторник

Курс рубля укрепляется к доллару и евро в начале торгов вторника на "Московской бирже" на росте интереса инвесторов к риску и на укреплении валют emerging markets в ожидании положительного результата торговых переговоров Китая и США.
Интерфакс 02:32
Космос

«Вояджер-2» передал показания из межзвездного пространства

«Вояджер-2» подтвердил показания первого аппарата, значит, их показания не относятся лишь к конкретному месту и времени вхождения в межзвездное пространство.
Коммерсантъ 01:46
Происшествия

В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве

Газета.Ru вчера в 05:26
Политика

В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа

Киев готов к ситуации, если транзит российского газа через Украину будет прекращен.
Известия вчера в 18:36
Общество

Врач-диетолог назвала самые вредные сладости

Специалисты выделяют наиболее вредные сладости, от покупки которых следует воздержаться.
Российская газета 01:03
Футбол

«Краснодар» ушел от поражения в матче РПЛ с «Ростовом»

ТК Звезда 03 ноября в 11:28
Общество

Названы города России с благоприятной для жизни средой

Как сообщается на сайте Минстроя, в прошлом году доля городов с благоприятной городской средой составила 23%, а среднее значение индекса качества городской среды во всех регионах составило 163 балла.
Gazeta.SPb 03 ноября в 04:57
Политика

Украина надеется на скорое получение снайперских винтовок из Канады

Замглавы МИД Украины Василий Боднар в интервью «Укринформу» заявил, что страна надеется на получение в ближайшее время снайперских винтовок из Канады.
RT на русском 02:54
Шоу-бизнес

Муж Лолиты назвал причину расставания с ней

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости вчера в 05:59
Здоровье

Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Врач-терапевт Виктор Лившин рассказал "Вечерней Москве", что аномальное тепло в ноябре повлияет на самочувствие жителей Центральной России.
RZN.info 03 ноября в 08:00
Экономика

УГМК получит крупнейшее месторождение меди на Урале

Правда УрФО вчера в 22:21
Происшествия

СК предъявил обвинение предполагаемому убийце ребенка в Нарьян-Маре

Предполагаемому убийце ребенка в детском саду Нарьян-Мара предъявлено обвинение, говорится в сообщении Следственного комитета.
Газета.Ru 02:56
Происшествия

В роддоме Петербурга упал лифт с двумя рабочими

В Санкт-Петербурге во время ремонтных работ в роддоме рухнул грузовой лифт.
Российская газета вчера в 14:02
Политика

Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Происшествия

Родители унизили второклассницу на чаепитии из-за денег в Новосибирске

Газета.Ru 02:54
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Исторический максимум обновил индекс Мосбиржи.
Вести.Ru 02:37
Политика

NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей

Российская газета вчера в 22:42
Политика

Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
РБК вчера в 16:04
Армия и оружие

Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны

"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Происшествия

Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии

Пожар произошел в жилом доме в селе Верхние Татышлы Татышлинского района республики После ликвидации возгорания были найдены тела 29-летней женщины, а также детей двух и восьми лет.
Известия вчера в 22:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное