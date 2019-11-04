Пожар произошел в дата-центре "ВКонтакте". Возгорание началось в понедельник, 4 ноября, вечером. Огонь охватил серверы, которые отвечают за исправную работу основных опций социальной сети.

Пожар в дата-центре стал причиной сбоя в работе «ВКонтакте»

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