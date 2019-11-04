Общество
VSE42.RUПожар в дата-центре стал причиной сбоя в работе «ВКонтакте»
Пожар произошел в дата-центре "ВКонтакте". Возгорание началось в понедельник, 4 ноября, вечером. Огонь охватил серверы, которые отвечают за исправную работу основных опций социальной сети.
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Финансы
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС
Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Общество
Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%
Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
Общество
У Альфа-банка произошла утечка данных клиентов
В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
Шоу-бизнес
СМИ рассказали о гонорарах российских звезд за корпоративы
Происшествия
В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву
Впоследствии Казуев заявил, что намеревался совершить убийство Киркорова, а не теракт, якобы заказанный Максимом Галкиным из ревности к супруге Алле Пугачевой.
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли срочно эвакуировали со съемок
Актеров, среди которых были Анджелина Джоли, Ричард Мэддэн и другие селебрити, срочно эвакуировали подальше от площадки, пока мину не обезвредили специалисты.
Финансы
Курс рубля подрос в начале торгов во вторник
Курс рубля укрепляется к доллару и евро в начале торгов вторника на "Московской бирже" на росте интереса инвесторов к риску и на укреплении валют emerging markets в ожидании положительного результата торговых переговоров Китая и США.
Космос
«Вояджер-2» передал показания из межзвездного пространства
«Вояджер-2» подтвердил показания первого аппарата, значит, их показания не относятся лишь к конкретному месту и времени вхождения в межзвездное пространство.
Происшествия
В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве
Политика
В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа
Киев готов к ситуации, если транзит российского газа через Украину будет прекращен.
Общество
Врач-диетолог назвала самые вредные сладости
Специалисты выделяют наиболее вредные сладости, от покупки которых следует воздержаться.
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче РПЛ с «Ростовом»
Общество
Названы города России с благоприятной для жизни средой
Как сообщается на сайте Минстроя, в прошлом году доля городов с благоприятной городской средой составила 23%, а среднее значение индекса качества городской среды во всех регионах составило 163 балла.
Политика
Украина надеется на скорое получение снайперских винтовок из Канады
Замглавы МИД Украины Василий Боднар в интервью «Укринформу» заявил, что страна надеется на получение в ближайшее время снайперских винтовок из Канады.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Врач-терапевт Виктор Лившин рассказал "Вечерней Москве", что аномальное тепло в ноябре повлияет на самочувствие жителей Центральной России.
Экономика
УГМК получит крупнейшее месторождение меди на Урале
Происшествия
СК предъявил обвинение предполагаемому убийце ребенка в Нарьян-Маре
Предполагаемому убийце ребенка в детском саду Нарьян-Мара предъявлено обвинение, говорится в сообщении Следственного комитета.
Происшествия
В роддоме Петербурга упал лифт с двумя рабочими
В Санкт-Петербурге во время ремонтных работ в роддоме рухнул грузовой лифт.
Политика
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Исторический максимум обновил индекс Мосбиржи.
Политика
NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей
Политика
Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
Армия и оружие
Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны
"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Происшествия
Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии
Пожар произошел в жилом доме в селе Верхние Татышлы Татышлинского района республики После ликвидации возгорания были найдены тела 29-летней женщины, а также детей двух и восьми лет.