Происшествия
КоммерсантъПожар в готическом соборе в Нанте потушен
Пожарные потушили огонь в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, риск обрушения практически отсутствует, сообщил представитель пожарной бригады департамента Атлантическая Луара подполковник Жером Ланглуа в эфире телеканала BFMTV.
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Армия и оружие
NI назвал преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams
Актуальные Новости 16 июля в 00:53
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
Общество
Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары
РИА Новости 21:10
Здоровье
40 случаев коронавируса выявлено за сутки в Амурской области
Двое амурчан с коронавирусом скончались. 18 июля в Амурской области подтверждено 40 новых случаев COVID-19.
Телепорт 03:37
Здоровье
Продолжительность жизни увеличивает потребление растительного белка
Продолжительность жизни может быть увеличена, если заменить животный белок растительным, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 16 июля в 13:20
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом Кубка Англии
Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.
Известия 18:07
Общество
Метеоролог предрекла россиянам холодную зиму после жаркого лета
Россиян ждёт холодная зима после жаркого лета. По словам метеоролога Екатерины Пестряковой, вероятность этого 90%.
Life.ru 19:33
Экономика
Банки снижают размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой
Снизить первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% предложил в начале июня Минфин.
Российская газета 01:00
Политика
Эксперт допустил санкции Евросоюза против США из-за «Северного потока-2»
Европейский союз может ввести санкции против США, чтобы сгладить негативный эффект от ограничений Вашингтона по газопроводам "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".
Известия 21:19
Игры
С переходом на Unreal Engine 5 видеоигры значительно увеличатся в размерах
Место, занимаемое видеоиграми на жестких дисках, значительно увеличится после перехода на Unreal Engine 5, 17 июля заявил главный программист компании Kitatus and Friends Райан Шах в интервью изданию Wccftech.
ИА Красная Весна 16:51
Политика
В Польше отменили срок давности за преступления времен коммунизма
Президент Польши повел себя несерьезно, когда подписывал этот закон, - считает депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников.
Эхо Москвы 06:31
Игры
Состоялся релиз Ghost of Tsushima
На PlayStation 4 вышел самурайский экшен в открытом мире Ghost of Tsushima («Призрак Цусимы»).
CyberSport.ru вчера в 03:58
Политика
Арест Фургала и народные протесты в Хабаровске — кто виноват и что делать?
Журналист и политик Максим Шевченко поддерживает народные протесты в Хабаровске и видит в этом признаки глубокого кризиса нынешней политической системы в России.
Rusvesna.su 20:30
Автоспорт
Квят оценил свой результат на квалификации Гран-при Венгрии
RT на русском 13:47
Космос
Электромобили Nio ES6 и ES8 суммарно накатали свыше 800 млн км: больше, чем от Юпитера до Солнца
По заявлениям Nio на момент анонса новинок, электромобиль ES8 на полностью заряженном аккумуляторе может проехать до 355 км, а ES6 ― 510 км. Без станций по автоматической замене аккумуляторов первому было бы тяжело внести свой вклад в рекордный пробег электромобилей компании.
3DNews 06:39
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Политика
Ким Кардашьян призвала американцев помочь Еревану в конфликте с Баку
Московский Комсомолец 00:12
Политика
Экс-депутат Рады заявил об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса
Украина «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш».
РБК 21:58
Происшествия
В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter
Российская газета вчера в 23:05
Экономика
Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля
Средства направлены на поддержку граждан в период пандемии Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новых мерах финансовой поддержки.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 16 июля в 12:01
Общество
В Британии число заразившихся коронавирусом выросло на 827
В Великобритании число выявленных заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 827 человек — до 294 066, свидетельствуют данные Минздрава страны.
РИА Новости 15:41
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Культура
Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA
Российская газета 10:58
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Общество
Кинологи назвали самые популярные клички для собак
РИА Новости 20:33
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
Кино
Премьеру сериала «Сокол и Зимний солдат» перенесли из-за коронавируса
Сериал «Сокол и Зимний солдат» рассказывает о Мстителях из вселенной Marvel. Но серии не выйдут на экраны в августе, как было запланировано.
Родной город 11:45
Политика
Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая
Глава Пентагона Марк Эспер считает важным повышение боеготовности НАТО, в том числе для сдерживания России.
Известия 16:54
Наука
Аккумуляторы нового поколения для смартфонов разрабатывают ученые
Ученые из России и Германии разрабатывают натриевые аккумуляторы нового поколения для смартфонов.
МедиаПоток 06:02