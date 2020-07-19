Пожарные потушили огонь в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, риск обрушения практически отсутствует, сообщил представитель пожарной бригады департамента Атлантическая Луара подполковник Жером Ланглуа в эфире телеканала BFMTV.

Пожар в готическом соборе в Нанте потушен

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