Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПожар в готическом соборе в Нанте потушен

Пожарные потушили огонь в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, риск обрушения практически отсутствует, сообщил представитель пожарной бригады департамента Атлантическая Луара подполковник Жером Ланглуа в эфире телеканала BFMTV.
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