с чего всё началось

По предварительной информации, пожар произошел на первом этаже жилого дома. Огонь охватил площадь квартиры в 5 квадратных метров. В результате пожара также пострадала мать девочек.

Пожар в квартире унес жизни двух детей в Свердловской области

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Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Общество Уровень загрязнения воздуха в Сингапуре превысил рекорд последних лет Уровень загрязнения в Сингапуре превысил самую высокую отметку за три года из-за лесных пожаров в соседних районах Индонезии.

Происшествия Не менее семи человек погибли в ДТП с автобусом под Ярославлем Ранее «Интерфакс» сообщал о 7 погибших и 20 пострадавших со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Ярославской области.

Армия и оружие Минобороны ответило на заявления НАТО о размещении ракет в Европе "Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.

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Транспорт Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 сентября ограничит бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы 18 городов РФ, говорится в сообщении перевозчика, имеющемся в распоряжении РИА Новости.