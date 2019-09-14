Происшествия
iReactorПожар в квартире унес жизни двух детей в Свердловской области
По предварительной информации, пожар произошел на первом этаже жилого дома. Огонь охватил площадь квартиры в 5 квадратных метров. В результате пожара также пострадала мать девочек.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как сообщило региональное МЧС, пожарные успели вынести девочек из горевшей квартиры, но они уже отравились продуктами горения, и спасти детей не удалось.Российская газета03:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
Футбол
«Урал» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче РПЛ
Встреча состоялась в субботу в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Гол в составе "Спартака" забил Самуэль Жиго (12-я минута), у "Урала" отличились Владимир Ильин (48) и Отман Эль Кабир (60).
РИА Новости 11:28
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить болезнь
Российская газета 03:21
Происшествия
В Британии украли золотой унитаз из дворца, где родился Черчилль
RT на русском 09:26
Футбол
«Боруссия» из Дортмунда разгромила «Байер»
В матче 4-го тура чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда принимала «Байер».
Спорт-Экспресс 11:22
Хоккей
«Салават Юлаев» нанес «Амуру» шестое поражение подряд
«Салават Юлаев» обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
Матч ТВ 09:59
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Общество
Уровень загрязнения воздуха в Сингапуре превысил рекорд последних лет
Уровень загрязнения в Сингапуре превысил самую высокую отметку за три года из-за лесных пожаров в соседних районах Индонезии.
Известия 10:15
Происшествия
Не менее семи человек погибли в ДТП с автобусом под Ярославлем
Ранее «Интерфакс» сообщал о 7 погибших и 20 пострадавших со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Ярославской области.
Коммерсантъ 04:26
Армия и оружие
Минобороны ответило на заявления НАТО о размещении ракет в Европе
"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости 12 сентября в 14:59
Футбол
Экс-футболист «Локомотива» помогал ВСУ из Москвы
Москва 24 12 сентября в 21:23
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Здоровье
Кардиолог: как помидоры могут разрушить здоровье
Известный западный кардиолог утверждает, что томаты способны вызывать разрушение в клетках человеческого организма.
Московский Комсомолец 12 сентября в 22:12
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Шоу-бизнес
В Сети появились видео со свадьбы Собчак и Богомолова
В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова.
Экономика сегодня вчера в 17:44
Общество
Актрису из «Отчаянных домохозяек» приговорили к 14 дням тюрьмы
Актрису Фелисити Хаффман, сыгравшую роль Линетт Скаво в сериале «Отчаянные домохозяйки», приговорили к 14 дням тюремного заключения за то, что она мошенническим путем помогла своей дочери поступить в университет.
РБК 09:32
Футбол
Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу
Нева Спорт вчера в 05:07
Гаджеты
Sony презентовала 8К-телевизоры за шесть миллионов рублей
Слово и Дело вчера в 21:00
Футбол
Дзюба помог Азмуну уйти с поля. Захват в стиле Хабиба
Во втором тайме матча 9-го тура чемпионата России «Зенит» — «Арсенал» (3:1) форвард питерцев Артем Дзюба помог покинуть поле партнеру Сердару Азмуну.
Спорт-Экспресс вчера в 15:13
Экономика
«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия вчера в 02:05
Экономика
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru вчера в 05:07
Общество
Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву
Тепло в Москву, скорее всего, вернется в последнюю пятидневку сентября.
РБК 03:58
Политика
Словакия посоветовала Украине принять «формулу Штайнмайера» по Донбассу
Глава МИД Словакии (председательствует сейчас в ОБСЕ) Мирослав Лайчак поддержал «формулу Штайнмайера» в качестве условия реализации Минских соглашений по Донбассу.
Журналистская правда 11:02
Футбол
«Локомотив» объявил состав на матч с «Сочи»
«Локомотив» объявил стартовый состав на матч девятого тура российской Премьер-лиги против «Сочи».
Евро-футбол.ру 10:48
Политика
Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России
По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.
Коммерсантъ 10:56
Технологии
Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2
Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.
Военное обозрение 12 сентября в 02:02
Транспорт
Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 сентября ограничит бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы 18 городов РФ, говорится в сообщении перевозчика, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:17
Футбол
Директор «Ювентуса» сообщил, что Манджукич перейдет в катарский клуб
Директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что нападающий Марио Манджукич близок к уходу из клуба.
Спорт-Экспресс 09:08