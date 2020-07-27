Пожар в московском СИЗО-6 локализован
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Пожарные локализовали возгорание в женском СИЗО-6 на улице Шоссейная. Об этом сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Москве. По данным пресс-службы ведомства, пожар локализован в 17:45.В источнике
С чего всё началось
На территории московского женского СИЗО-6 произошел пожар
Возгорание произошло на территории женского СИЗО-6 "Печатники" на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. Информация о пожаре на улице Шоссейной, дом 92, поступила в 16:17 мск.
ТАСС10:09
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