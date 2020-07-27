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Российская газета
Российская газета

Пожар в московском СИЗО-6 локализован

Пожарные локализовали возгорание в женском СИЗО-6 на улице Шоссейная. Об этом сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Москве. По данным пресс-службы ведомства, пожар локализован в 17:45.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

На территории московского женского СИЗО-6 произошел пожар

Возгорание произошло на территории женского СИЗО-6 "Печатники" на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. Информация о пожаре на улице Шоссейной, дом 92, поступила в 16:17 мск.
ТАСС10:09
Подробнее о событии
Интерфакс

Площадь пожара в столичном СИЗО составила 50 «квадратов»

Интерфакс13:55
Телеканал 360°

Сильное возгорание произошло на севере Москвы

Телеканал 360°14:13
РБК

В Сети появилось видео пожара в московском СИЗО

РБК11:07
ТАСС

Столичное СИЗО-6 пока не принимает новых арестантов из-за пожара

ТАСС14:03
Агентство Москва

Пожар в женском СИЗО на Шоссейной улице локализован

Агентство Москва11:11
Москва 24

Площадь пожара в женском СИЗО-6 в Москве выросла до 50 «квадратов»

Москва 2412:56
РИА Новости

Площадь пожара в московском СИЗО №6 составляет 50 квадратных метров

РИА Новости13:08
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Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk25 июля в 08:24
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс11:12
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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили напряженность между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Сирии и Ливии, сообщила администрация турецкого лидера.
РИА Новости14:22
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