Происшествия
Российская газетаПожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте локализован
Собор Святых Петра и Павла в Нанте, один из крупнейших готических храмов Франции, был заложен в 1434 году и строился на протяжении более четырех с половиной веков. Собор уже горел в январе 1972 года во время реставрационных работ.
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Происшествия
В Чикаго во время беспорядков пострадали 18 полицейских
RT на русском 09:30
Общество
NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах
Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса.
РБК 06:55
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:02
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту затопления буксира в Красногорске
Красногорск, 18 июля 2020, 16:06 — REGNUM Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту затопления в Москва-реке буксира в подмосковном Красногорске.
REGNUM 09:06
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Общество
Токаев раскритиковал правительство за упущения в борьбе с COVID-19
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание межведомственной комиссии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в ходе которого подверг жесткой критике работу правительства и глав регионов за упущения в работе, сообщила пресс-служба главы государства.
РИА Новости 09:45
Гаджеты
Google выпустит аналог AirDrop для всех современных Android-смартфонов
Стало известно, что Google скоро выпустит аналог AirDrop для всех современных Android-смартфонов.
Ferra 09:29
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru 08:21
Игры
Запущена масштабная распродажа серии симуляторов грузовика
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил масштабную распродажу серии симуляторов грузовика. Речь об играх компании SCS Software.
Ferra вчера в 08:51
Футбол
«Спартак» вылетел на матч против «Зенита»
Московский "Спартак" вылетел на матч 1/2 финала Олимп - Кубка России против петербургского "Зенита", сообщает пресс-служба команды в Twitter.
Газета.Ru 09:19
Здоровье
Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса
Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей 16 июля в 14:16
Культура
Более 155 тысяч человек посмотрели открытие «Горький fest»
Более 155 тысяч человек посмотрели трансляцию торжественной церемонии открытия IV фестиваля нового российского кино «Горький fest» на каналах ННТВ, «Волга» и «Время Н», а также в социальной сети ВКонтакте.
Время Н 07:23
Происшествия
В Петрозаводске арестовали на два месяца спикера горсовета за взятку
В Петрозаводском городском суде в субботу на два месяца арестовали председателя местного городского совета депутатов Геннадия Боднарчука по подозрению в получении взятки.
Российская газета 08:43
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Кино
Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм
Стриминговый сервис Netflix выпустит фильм, который станет самым дорогим в истории компании.
Культуромания 03:47
Здоровье
Минздрав Украины заявил о плане продлить карантин на месяц
Предварительно сообщается, что Минздрав Украины планирует продлить действие карантина еще на месяц, о чем сообщили журналисты «РБК-Украина».
Газета DAILY 15 июля в 12:38
Общество
В МЧС предупредили свердловчан о сильных дождях и грозах
Уральский меридиан 07:05
Авто
Объявлена стоимость обновленного MINI Countryman в России
ToDay News Ufa 06:43
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
Хоккей
«Авангард» подписал контракт с чешским хоккеистом Секачем
ТАСС Спорт вчера в 03:50
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
Интерфакс 03:10
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости вчера в 04:46
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
Общество
Часть автовладельцев предложено освободить от транспортного налога
Как пишет RT, депутат Федоров считает справедливым освободить от уплаты транспортного налога тех, кто осознанно ставит автомобиль на прикол.
Вести.Ru 08:59
Армия и оружие
Украина купит у США 16 патрульных катеров
США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 09:33
Экономика
Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам
В Совете Федерации ФС РФ одобрили закон об отсрочке платежей по долгам пенсионерам и бизнесу, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 15 июля в 11:20