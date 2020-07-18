Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте локализован

Собор Святых Петра и Павла в Нанте, один из крупнейших готических храмов Франции, был заложен в 1434 году и строился на протяжении более четырех с половиной веков. Собор уже горел в январе 1972 года во время реставрационных работ.
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с чего всё началось
Ранее корреспондент французского издания 20 Minutes писал
, что ущерб от происшествия будет значительным: фасад здания сильно пострадал, особенно витражи, которые почернели от дыма.
РБК06:21

Подробнее о событии

Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

РИА Новости05:07

Прокурор не исключил умышленный поджог готического собора в Нанте

РБК06:21

Названа возможная причина пожара в соборе XV века во Франции

Lenta.ru07:10

Министр культуры Франции прокомментировала пожар в соборе Нанта

ТАСС09:31

В Нанте загорелся один из крупнейших готических соборов Франции

Коммерсантъ04:29

Прокурор не исключает криминальный след пожара в соборе Петра и Павла в Нанте

BFM.ru05:24

Во Франции загорелся готический собор XV века

Интерфакс05:36
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Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

РБК 08:57
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Общество

В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

РБК 08:13
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Происшествия

В Чикаго во время беспорядков пострадали 18 полицейских

RT на русском 09:30
Общество

NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах

Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса.
РБК 06:55
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:02
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Происшествия

Прокуратура начала проверку по факту затопления буксира в Красногорске

Красногорск, 18 июля 2020, 16:06 — REGNUM Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту затопления в Москва-реке буксира в подмосковном Красногорске.
REGNUM 09:06
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Общество

Токаев раскритиковал правительство за упущения в борьбе с COVID-19

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание межведомственной комиссии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в ходе которого подверг жесткой критике работу правительства и глав регионов за упущения в работе, сообщила пресс-служба главы государства.
РИА Новости 09:45
Гаджеты

Google выпустит аналог AirDrop для всех современных Android-смартфонов

Стало известно, что Google скоро выпустит аналог AirDrop для всех современных Android-смартфонов.
Ferra 09:29
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru 08:21
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Игры

Запущена масштабная распродажа серии симуляторов грузовика

Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил масштабную распродажу серии симуляторов грузовика. Речь об играх компании SCS Software.
Ferra вчера в 08:51
Футбол

«Спартак» вылетел на матч против «Зенита»

Московский "Спартак" вылетел на матч 1/2 финала Олимп - Кубка России против петербургского "Зенита", сообщает пресс-служба команды в Twitter.
Газета.Ru 09:19
Здоровье

Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса

Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей 16 июля в 14:16
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Культура

Более 155 тысяч человек посмотрели открытие «Горький fest»

Более 155 тысяч человек посмотрели трансляцию торжественной церемонии открытия IV фестиваля нового российского кино «Горький fest» на каналах ННТВ, «Волга» и «Время Н», а также в социальной сети ВКонтакте.
Время Н 07:23
18
Происшествия

В Петрозаводске арестовали на два месяца спикера горсовета за взятку

В Петрозаводском городском суде в субботу на два месяца арестовали председателя местного городского совета депутатов Геннадия Боднарчука по подозрению в получении взятки.
Российская газета 08:43
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Здоровье

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
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Кино

Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм

Стриминговый сервис Netflix выпустит фильм, который станет самым дорогим в истории компании.
Культуромания 03:47
7
Здоровье

Минздрав Украины заявил о плане продлить карантин на месяц

Предварительно сообщается, что Минздрав Украины планирует продлить действие карантина еще на месяц, о чем сообщили журналисты «РБК-Украина».
Газета DAILY 15 июля в 12:38
7
Общество

В МЧС предупредили свердловчан о сильных дождях и грозах

Уральский меридиан 07:05
8
Происшествия

Годовалая девочка погибла под колесами автомобиля в Тульской области

Газета.Ru 08:53
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Авто

Объявлена стоимость обновленного MINI Countryman в России

ToDay News Ufa 06:43
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Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
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Хоккей

«Авангард» подписал контракт с чешским хоккеистом Секачем

ТАСС Спорт вчера в 03:50
Футбол

«Локомотив» договорился о трансфере узбекского форварда Жалолиддинова

Metaratings 06:36
Общество

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
Интерфакс 03:10
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Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости вчера в 04:46
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Общество

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
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Общество

Часть автовладельцев предложено освободить от транспортного налога

Как пишет RT, депутат Федоров считает справедливым освободить от уплаты транспортного налога тех, кто осознанно ставит автомобиль на прикол.
Вести.Ru 08:59
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Армия и оружие

Украина купит у США 16 патрульных катеров

США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 09:33
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Экономика

Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам

В Совете Федерации ФС РФ одобрили закон об отсрочке платежей по долгам пенсионерам и бизнесу, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 15 июля в 11:20
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Нант
Город во Франции
Город, расположенный на западе Франции на Армориканской возвышенности. Находится в устье реки Луары, в 50 км от Атлантического океана. Административный центр департамента Атлантическая Луара и региона Пеи-де-ла-Луар, центр одноимённой метрополии с населением в 609 198 человек. Он первый по населению среди населённых пунктов запада Франции и шестой среди городов страны. Помимо этого, Нант носит звание города искусств и истории.
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