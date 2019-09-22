Происшествия
ТАССПожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке потушен
Пожар в крупнейшем торговом центре Владивостока "Максим" ликвидирован. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю. "Возгорание полностью ликвидировано, сейчас там идет проверка правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.
Читать в источнике
Оценить300
Подробнее о событии
Показать все источники
Один из старейших универмагов Владивостока вспыхнул за несколько часов до открытия
ВЕСТИ: Приморьевчера в 22:39
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 05:05, Вашингтон
Футбол
Ахмат — Крылья Советов 1:1
LiveSport.ru вчера в 06:15
Происшествия
Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков
Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 03:49
Происшествия
Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО
Ведомости 20 сентября в 05:29
Армия и оружие
Шойгу назвал главную угрозу для России
Говоря о ситуации в мире, министр выразил надежду, что вопрос участия России в полномасштабной войне сейчас не стоит.
РИА Новости 02:41
Гаджеты
Новый смартфон Vivo V17 Pro получил нестандартный дизайн
Новый Vivo V17 Pro получил от китайских специалистов нестандартный и интересный дизайн, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 01:54
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Футбол
Рассказавшая о помощи Роналду в детстве женщина оказалась самозванкой
18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе».
Lenta.ru вчера в 14:14
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Космос
Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU 20 сентября в 12:38
Интернет
Google добавил четыре новые функции в Android TV
Google добавил четыре новые функции в «умные» телевизоры, работающие на базе ОС Android TV.
Актуальные Новости 04:04
Религия
Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Газета.Ru вчера в 03:19
Авто
Пять семейных автомобилей 80-х и 90-х, которые превратили в суперкары
В начале 1990-х Audi удивила всех, выбрав для самой экстремальной версии «восьмидесятки» кузов универсал.
без руля.ру вчера в 04:21
Футбол
«Торпедо» одержало девятую подряд победу в ФНЛ, обыграв «Томь»
Московское "Торпедо" одержало девятую подряд победу в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), обыграв в 14-м туре томскую "Томь".
РИА Новости вчера в 12:20
Армия и оружие
Северный флот опробовал боевую стрельбу в Баренцевом море
Российская газета 19 сентября в 10:35
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Технологии
В СМИ Британии восхитились уникальной плавучей атомной электростанцией
Журналисты британского издания The Independent похвалили российскую плавучую атомную электростанцию «Академик Ломоносов».
NewInform вчера в 09:43
Армия и оружие
Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
ТАСС вчера в 21:37
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала мировые рекорды фигуристки Трусовой
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила 15-летнюю Александру Трусову, которая установила два мировых рекорда на международном турнире — Мемориале Ондрея Непелы в словацкой Братиславе.
RT на русском 03:39
Общество
Тайфун «Тапа» приближается к Приморью
Газета.Ru вчера в 23:00
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
Российская газета 20 сентября в 11:33
Происшествия
В Красноярске потушили пожар на территории склада
Специалисты ликвидировали возгорание на территории складских помещений на окраине Красноярска, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.
ТАСС 03:33
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30
Политика
Шойгу словами из Жванецкого ответил на жалобы Кудрина по бюджету армии
Министр обороны России Сергей Шойгу считает надуманными заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина о якобы раздутом российском оборонном бюджете.
РЕН ТВ 02:37
Политика
В партии Зеленского указали на разные ценности ЕС и Украины
Украина должна сохранять свои аутентичные ценности, а не перенимать форму организации всех европейских институтов без разбора, зачастую чуждых украинцам, заявила депутат Верховной рады от партии главы государства "Слуга народа" Ирина Верещук.
Газета.Ru 03:27
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru вчера в 02:28
Шоу-бизнес
Назван размер пенсий российских артистов
Российские актеры, певцы и деятели культуры рассказали о размерах своих пенсий, пишет «Телепрограмма».
Известия вчера в 17:17
Общество
В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом
Отец Димитрий рассказал, как один из его подопечных мальчиков однажды при нем ругался: "я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается".
Интерфакс 03:56
Футбол
«Барселона» показала худший старт за последние 25 лет
Газета.Ru вчера в 18:07
Космос
Австралия присоединится к программе NASA по освоению Луны
ТАСС вчера в 13:18