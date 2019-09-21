Пожар в крупнейшем торговом центре Владивостока "Максим" ликвидирован. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю. "Возгорание полностью ликвидировано, сейчас там идет проверка правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.

Пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке потушен

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