Происшествия
ТАССПожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке потушен
Пожар в крупнейшем торговом центре Владивостока "Максим" ликвидирован. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю. "Возгорание полностью ликвидировано, сейчас там идет проверка правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.
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Один из старейших универмагов Владивостока вспыхнул за несколько часов до открытия
ВЕСТИ: Приморьевчера в 22:39
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Транспорт
Более 40 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах отменили и задержали более 40 рейсов.
Газета.Ru вчера в 17:40
Общество
На Среднем Урале выпадет снег в ближайшие дни
Температура воздуха в ночное время составит +2, -3°, заморозки местами до -6°. Днём - +4, +9 градусов. Во вторник погода не изменится.
Екатеринбург в эфире 05:06
Шоу-бизнес
Волочкова научит Бузову садиться на шпагат
Балерина Анастасия Волочкова пообещала, что может научить телеведущую и певицу Ольгу Бузова садиться на шпагат.
NewInform вчера в 10:10
Здоровье
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.
РБК вчера в 17:28
Общество
В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как, по его мнению, можно быстро и надолго отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику.
Интерфакс 03:56
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле самолета вернулся к полетам
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который в августе посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, вернулся к полетам.
Lenta.ru 05:23
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Происшествия
Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков
Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 03:49
Происшествия
Павла Устинова отпустил Мосгорсуд
Aobe.ru 20 сентября в 07:24
Армия и оружие
Неудачный запуск ракеты в Севастополе попал на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен момент неудачного запуска противокорабельного комплекса «Раструб-Б» с борта сторожевого корабля «Ладный» в бухте Севастополя.
Lenta.ru 04:37
Политика
Пушков объяснил трудность отправки Порошенко в тюрьму
Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему бывший президент Украины Петр Порошенко уверен в том, что новой власти не удастся отправить его в тюрьму.
Известия 04:47
Хоккей
ХК «Спартак» прервал победную серию «Автомобилиста»
Областная газета 02:17
Кино
Лю Кан и Джонни Кейдж из первой «Смертельной битвы» сыграли в Mortal Kombat
Не забыла о ней и студия NetherRealm Studios, решившая сыграть на ностальгии в ходе рекламной кампании вышедшей в апреле Mortal Kombat 11: доступного в DLC Шан Цуна вновь сыграл Кэри-Хироюки Тагава, а в одном из рекламных роликов появился известный по роли Рейдена Кристофер Ламберт.
Srnsk 04:10
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20
Спорт
ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ
Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.
Газета.Ru 05:20
Единоборства
Сборная России заняла второе место в медальном зачёте ЧМ по боксу
Сборная России по боксу заняла второе место в командном зачете на чемпионате мира, который прошёл в Екатеринбурге.
RT на русском вчера в 14:25
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Космос
Причина Ледникового периода найдена в пыли под Петербургом
Российская газета 19 сентября в 02:49
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда
21 сентября на предсезонном турнире в Словакии российская фигуристка Александра Трусова на первом для себя международном турнире установила два мировых рекорда.
МонаВиста вчера в 10:51
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
В индийском городе Тонке 24-летняя женщина родила ребенка с семью конечностями. У новорожденной девочки оказалось четыре руки и три ноги.
Российская газета 04:20
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Единоборства
Джереми Стивенс ответил Яиру Родригесу
FightTime.ru 02:48
Экономика
Российские ученые ввели «индекс самогона»
Институт социально-экономических исследований Финансового университета решил ввести Индекс производства самогона, который является одним из индикаторов экономического положения в стране.
Известия 04:26
Шоу-бизнес
Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой
"Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.
Уралинформбюро 03:02
Армия и оружие
Саудовская Аравия защитится корейской копией С-350
США даже переместили в Персидский залив эсминец с системой ПРО, который должен усилить обороноспособность Саудовской Аравии.
Дни24 вчера в 11:41
Происшествия
Якутский шаман записал первое обращение к сторонникам после задержания
News.ru 20 сентября в 09:11