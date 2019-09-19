На место происшествия немедленно направлены бригады ГУ МЧС по ЧР. Оперативно произведена эвакуация персонала и посетителей. Приняты меры по локализации и тушению пожара. Работают 12 расчетов, 50 человек. Жертв и пострадавших нет. Выясняются причины и обстоятельства, приведшие к возгоранию.

МЧС России сообщило, что в пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном полностью ликвидирован, передает РИА "Новости". Представитель управления МЧС по Чечне сообщил, что в тушении пожара были задействованы 17 единиц техники и около 100 человек личного состава МЧС.

Пожар в торговом центре в Грозном полностью ликвидирован

Гаджеты Xiaomi наконец показала Xiaomi Mi Mix Alpha Компания Xiaomi наконец опубликовала первое официальное компьютерное изображение нового флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, который должен быть представлен на следующей неделе.

Политика Миллер сообщил о «плане Б» по транзиту газа через Украину Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, Россия готова временно продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу через Украину, если киевские власти успеют к 2020 году создать газотранспортного оператора в соответствии с третьим энергопакетом ЕС.

Общество «Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.

Экономика Компании стали указывать протесты в Москве среди рисков для инвесторов Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и нефтехимический холдинг «Сибур» предупредили своих инвесторов об угрозе стабильности их бизнеса из-за протестов в Москве.

Экономика Россияне продолжили экономить и покупать более дешевые товары Россияне продолжают экономить и отдают предпочтение более дешевым товарам из-за того, что инфляция растет быстрее, чем они ожидают.

Армия и оружие Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда, передает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-Ekhbariya.

Политика Разведка США забила тревогу из-за неосторожных слов Трампа Президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.

Происшествия На Украине задержали «Самвела Донецкого» В Полтавской области Украины сотрудники правоохранительных органов задержали членов этнической преступной группировки и его главаря, уроженца Грузии Самвела Мартиросяна более известного как «Самвел Донецкий».

Футбол «Краснодар» и ЦСКА потерпели поражения в первых матчах Лиги Европы с общим счётом 1:10 «Краснодар» потерпел самое крупное поражение в еврокубках, проиграв швейцарскому «Базелю» со счётом 0:5. В свою очередь ЦСКА, открыв счёт в матче с болгарским «Лудогорцем», пропустил пять мячей во втором тайме.

Политика Путин посетил юношеский технопарк «Академия „Калашников“» в Ижевске Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о создании сети детских технопарков правительство Удмуртии, концерн «Калашников» и Республиканский государственный центр многокомпетентных компьютерных сред подписали в ходе встречи президента РФ Владимира Путина летом 2017 года с молодыми специалистами оборонного предприятия и школьниками.

Происшествия Задержанные суда КНДР прибыли в Находку Представитель погрануправления ФСБ России по Приморскому краю заявил, что задержанные суда КНДР, экипаж которого напал на пограничников из России, прибыли в Находку.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева заявила, что фригидна Подробностями своей интимной жизни 60-летняя Гузеева поделилась в эфире во время общения с гостем, сообщает StarHit.

Авто АвтоВАЗ защитит капот Lada Xray от коррозии На днях дилерские центры отечественной марки получили предписание, согласно которому при наличии автомобиля из списка на территории дилерского центра специалисты должны провести установку защитной наклейки на внутреннюю поверхность капота в местах соприкосновения с регулировочным буфером.

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

Политика Россия и Китай заблокировали резолюцию по Идлибу в ООН Совбез ООН не смог принять резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта по ситуации в Идлибе по причине согласия России и Китая.

Игры Парижский суд обязал Valve позволить перепродажу игр в Steam Суд обязал его разрешить пользователям перепродажу игр на площадке. Решение стало точкой в почти четырёхлетнем противостоянии.

Экономика Клиентов банков оценят по кредитам их родственников После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.

Политика Все главы городов и районов Крыма написали заявления об отставке Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что предложил всем руководителям администраций городов и районов Крыма сложить полномочия «в связи с необходимостью формирования новой команды».

Общество Европа готовится принудить Россию платить Украине Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.