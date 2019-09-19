Происшествия
Газета.RuПожар в торговом центре в Грозном полностью ликвидирован
МЧС России сообщило, что в пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном полностью ликвидирован, передает РИА "Новости". Представитель управления МЧС по Чечне сообщил, что в тушении пожара были задействованы 17 единиц техники и около 100 человек личного состава МЧС.
Читать в источнике
Оценить134
На место происшествия немедленно направлены бригады ГУ МЧС по ЧР. Оперативно произведена эвакуация персонала и посетителей. Приняты меры по локализации и тушению пожара. Работают 12 расчетов, 50 человек. Жертв и пострадавших нет. Выясняются причины и обстоятельства, приведшие к возгоранию.
— Рамзан Кадыров, российский политикDaily Storm вчера в 14:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Рамзан Кадыров поблагодарил участников ликвидации пожара в ТРЦ «Гранд Парк»
Телекомпания Грозныйвчера в 15:19
Появилось видео эвакуации посетителей горящего ТЦ в Грозном
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)вчера в 15:35
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 01:04, Вашингтон
Гаджеты
Xiaomi наконец показала Xiaomi Mi Mix Alpha
Компания Xiaomi наконец опубликовала первое официальное компьютерное изображение нового флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, который должен быть представлен на следующей неделе.
iXBT.com вчера в 13:43
Политика
Миллер сообщил о «плане Б» по транзиту газа через Украину
Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, Россия готова временно продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу через Украину, если киевские власти успеют к 2020 году создать газотранспортного оператора в соответствии с третьим энергопакетом ЕС.
Экономика сегодня вчера в 13:18
Общество
«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники
Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
ТАСС вчера в 21:59
Космос
В России создадут новый спутник-инспектор
Роскосмос работает над проектом нового спутника-инспектора.
РЕН ТВ 17 сентября в 00:23
Происшествия
Генеральная прокуратура потребовала освободить Павла Устинова из СИЗО
Радио Комсомольская правда вчера в 07:09
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Экономика
Компании стали указывать протесты в Москве среди рисков для инвесторов
Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и нефтехимический холдинг «Сибур» предупредили своих инвесторов об угрозе стабильности их бизнеса из-за протестов в Москве.
РБК вчера в 03:07
Экономика
Россияне продолжили экономить и покупать более дешевые товары
Россияне продолжают экономить и отдают предпочтение более дешевым товарам из-за того, что инфляция растет быстрее, чем они ожидают.
Forbes вчера в 04:11
Армия и оружие
Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов
Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда, передает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-Ekhbariya.
РБК вчера в 19:25
Политика
Разведка США забила тревогу из-за неосторожных слов Трампа
Президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru вчера в 02:33
Происшествия
На Украине задержали «Самвела Донецкого»
В Полтавской области Украины сотрудники правоохранительных органов задержали членов этнической преступной группировки и его главаря, уроженца Грузии Самвела Мартиросяна более известного как «Самвел Донецкий».
Rusarminfo.ru вчера в 12:11
Происшествия
В Вашингтоне в результате стрельбы погиб один человек
В Вашингтоне один человек скончался в результате стрельбы.
RT на русском 00:14
Футбол
«Краснодар» и ЦСКА потерпели поражения в первых матчах Лиги Европы с общим счётом 1:10
«Краснодар» потерпел самое крупное поражение в еврокубках, проиграв швейцарскому «Базелю» со счётом 0:5. В свою очередь ЦСКА, открыв счёт в матче с болгарским «Лудогорцем», пропустил пять мячей во втором тайме.
RT на русском вчера в 17:32
Политика
Путин посетил юношеский технопарк «Академия „Калашников“» в Ижевске
Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о создании сети детских технопарков правительство Удмуртии, концерн «Калашников» и Республиканский государственный центр многокомпетентных компьютерных сред подписали в ходе встречи президента РФ Владимира Путина летом 2017 года с молодыми специалистами оборонного предприятия и школьниками.
REGNUM вчера в 14:40
Происшествия
Задержанные суда КНДР прибыли в Находку
Представитель погрануправления ФСБ России по Приморскому краю заявил, что задержанные суда КНДР, экипаж которого напал на пограничников из России, прибыли в Находку.
Газета.Ru вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева заявила, что фригидна
Подробностями своей интимной жизни 60-летняя Гузеева поделилась в эфире во время общения с гостем, сообщает StarHit.
Wday.ru вчера в 05:57
Авто
АвтоВАЗ защитит капот Lada Xray от коррозии
На днях дилерские центры отечественной марки получили предписание, согласно которому при наличии автомобиля из списка на территории дилерского центра специалисты должны провести установку защитной наклейки на внутреннюю поверхность капота в местах соприкосновения с регулировочным буфером.
SpeedMe 18 сентября в 07:23
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 18 сентября в 08:32
Политика
Россия и Китай заблокировали резолюцию по Идлибу в ООН
Совбез ООН не смог принять резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта по ситуации в Идлибе по причине согласия России и Китая.
Московский Комсомолец вчера в 13:37
Гаджеты
У AMD могут возникнуть проблемы — TSMC не справляется с производством 7-нм чипов
Полупроводниковый гигант TSMC, похоже, испытывает проблемы в производстве 7-нанометровых чипов.
Игромания.ру 18 сентября в 15:06
Игры
Парижский суд обязал Valve позволить перепродажу игр в Steam
Суд обязал его разрешить пользователям перепродажу игр на площадке. Решение стало точкой в почти четырёхлетнем противостоянии.
Игромания.ру вчера в 15:49
Экономика
Клиентов банков оценят по кредитам их родственников
После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
РБК 00:05
Происшествия
Задержан бывший вице-президент ФК «Анжи» Махи Идрисов
Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан в Дагестане.
ТАСС вчера в 08:45
Политика
Все главы городов и районов Крыма написали заявления об отставке
Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что предложил всем руководителям администраций городов и районов Крыма сложить полномочия «в связи с необходимостью формирования новой команды».
РБК 18 сентября в 13:47
Общество
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.
РИА Новости вчера в 01:00
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru вчера в 10:03
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru вчера в 07:41
Происшествия
В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман
REGNUM вчера в 03:04
Гаджеты
Huawei представила смартфон с четырьмя камерами и без Google
Lenta.ru вчера в 22:05