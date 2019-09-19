Происшествия
RT на русскомВ Грозном горит торговый центр «Гранд Парк»
В торговом центре «Гранд Парк» в Грозном произошёл крупный пожар. Сообщается, что огнём охвачено 700 кв. м здания.
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На место происшествия немедленно направлены бригады ГУ МЧС по ЧР. Оперативно произведена эвакуация персонала и посетителей. Приняты меры по локализации и тушению пожара. Работают 12 расчетов, 50 человек. Жертв и пострадавших нет. Выясняются причины и обстоятельства, приведшие к возгоранию.
— Рамзан Кадыров, российский политикDaily Storm 14:42
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Происшествия
Северокорейцы напали на российских пограничников в Японском море
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Наука
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Ученые провели масштабное исследование фекалий 596 рожденных через влагалище детей и 314 появившихся на свет с помощью кесарева сечения младенцев.
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Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над РФ
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Армия и оружие
Украина начала отвод ВСУ вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе
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Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО
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Армия и оружие
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Газета.Ru 11:19
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Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».
Коммерсантъ 19:57
Наука
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Исследователи выявили статистически значимую связь между употреблением загрязненной питьевой воды в 48 363 коммунальных хозяйствах США и развитием различных видов рака.
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Майли Сайрус напугала фанатов «полуобнажённым» фото
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News.ru вчера в 06:10
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Коммерсантъ 17:16
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено правительством России и вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
РБК 17 сентября в 11:19
Космос
Космонавт нашел причину неудачной стыковки корабля с «Федором» к МКС
Стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" к МКС в конце августа помешал неподключенный кабель системы сближения "Курс".
РИА Новости 12:07
Общество
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Политика Сегодня 00:27
Происшествия
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Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
Lenta.ru 19:36
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RT на русском 17 сентября в 23:00
Футбол
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