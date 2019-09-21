Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксПожар в торговом центре во Владивостоке локализован

Пожар в торговом центре "Максим" начался ранним утром в субботу. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара составила 1 тыс. квадратных метров.
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Крупный пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке локализован

ТАСС19:47

Названа предположительная причина пожара в ТЦ во Владивостоке

РИА Новости20:30

Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке: площадь горения 1000 квадратных метров, предприниматели терпят колоссальные убытки

КП - Владивосток18:55

Появились фотографии с места пожара крупного ТЦ во Владивостоке

Владивосток-Новости20:30

Огненная напасть: в шесть утра загорелся ТЦ «Максим»

Приморская газета17:27

Взрыв баллона мог стать причиной пожара в старейшем торговом центре Владивостока (видео)

ВЕСТИ: Приморье18:42

Как тушат крупный пожар в ТЦ «Максим» - кадры с места

PrimaMedia.ru20:10
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Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании

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Росгидромет озвучил прогноз на зиму

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«Реал» рассматривает трёх кандидатов на замену Зидану

Руководство «Реала» рассматривает трёх кандидатов на должность главного тренера команды в случае возможного увольнения Зинедина Зидана, сообщает Marca.
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина

Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
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Происшествия

Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
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NI: У России мог быть на вооружении танк мощнее «Арматы»

По информации NI, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
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Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди

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Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области предъявило журналисту Светлане Прокопьевой обвинение в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).
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Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории

Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории, направленными во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале этого года, написал в твиттере журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт.
Интерфакс-Спорт 15:23
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в штате Юта погибли четыре человека

Как минимум четыре человека погибли в результате ДТП с туристическим автобусом в американском штате Юта.
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Наука

Из березовой фанеры сделали микрофлюидный чип

Ученые из Мэрилендского университета в Колледж-Парке под руководством Говинда Рао (Govind Rao) научились создавать микрофлюидные чипы из крайне доступного материала — березовой фанеры.
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Происшествия

Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
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Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян

Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
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Ранее в интервью RTVI замминистра транспорта России Владимир Токарев заявил, что российская сторона начала «серьезную проработку вопроса» о досрочном расторжении договора об управлении железной дорогой Армении.
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Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
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Политика

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает пост

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон покидает пост, передает Reuters. Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео.
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В Бурятии задержан шедший пешком в Москву шаман

Речь идет о так называемом шамане Александре Габышеве, который решил пешком дойти до Москвы.
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Президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Осман Кадиев в комментарии РИА Новости опроверг информацию о том, что задержанный Махи Идрисов имеет отношение к команде.
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Драконы, слоны и битлы: сиквел «Вия» борется с авторским кино

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Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
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Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
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Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
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Армия и оружие

США отправят дополнительные войска на Ближний Восток

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В США мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отказался от участия в президентской гонке от Демократической партии, сообщает NBC.
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Газпромбанк открыл кредитную линию для нового моста в Новосибирске

Как сообщили в группе «ВИС», Газпромбанк откроет кредитные линии на общую сумму 2,4 млрд рублей.
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В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан

По новым правилам банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.
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Киев решил продать крейсер «Украина»

Продать ракетный крейсер «Украина» приняли решение в Киеве.
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В Сети появились новые кадры со съемок «Сватов-7»

В Сети появились новые фотографии со съемок седьмого сезона культового сериала «Сваты».
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