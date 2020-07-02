Происшествия
ИзвестияПожар в здании на Тверской улице в Москве локализован
Экстренным службам удалось локализовать пожар в здании на Тверской улице в Москве. «Благодаря оперативному прибытию и грамотной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 16:23 пожар был локализован», ― сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве 2 июля.
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с чего всё началось
Из-за пожара движение по Тверской в сторону области ограничили до одной полосы, сообщает Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).Дождь07:31
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Здоровье
Через несколько месяцев после выздоровления от коронавируса у пациентов появились боли
По словам директора первой израильской общественной клиники Бней-Брак Эрана Шенкера, боли появляются в руках и ногах, то есть в местах, на которые КОВИД-19 не оказывает прямого воздействия.
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В России спрогнозировали влияние пандемии на экономику
Пандемия коронавируса принесет новые проблемы экономике России, поскольку спрос на нефть и газ в мире будет снижаться быстрее, чем предполагалось.
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Появился новый трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
В сети появился свежий трейлер картины «Бессмертная гвардия», главную роль в которой исполняет Шарлиз Терон.
Игромания.ру 09:22
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
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Светлана Лобода порадовала поклонников новым пикантным фото
Светлана Лобода на своей странице в Instagram поделилась новым пикантным снимком.
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Россия начала экспортировать препарат от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир.
Коммерсантъ 07:07
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Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство считает итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ триумфальными.
АБН 07:39
Общество
Волгоградцы проголосовали за возвращение московского времени в регион
Большинство жителей Волгоградской области (65%), по предварительным данным, выступили за переход с местного на московское время.
Газета.Ru 09:37
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк призналась в слабости на фоне болезни мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк последние полгода активно ведет свою страничку в «Инстаграм», постоянно находиться на связи с поклонниками своей семьи, но при этом она предпочитает не говорить о болезни мамы напрямую.
Bimru.ru 07:11
Армия и оружие
Российский «Филин» поступит на флот
Китайское издание Sohu заявило, что в данный момент российский Военно-морской флот ожидает поставки станций визуально-оптических помех «Филин».
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Происшествия
В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка
Российская газета 07:48
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Армия и оружие
Минобороны Индии одобрило закупку 21 истребителя МиГ-29 у России
Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984 миллионов долларов, говорится в заявлении минобороны Индии.
РИА Новости 09:23
Общество
В России инвалидам упростили правила парковки
Людям с инвалидностью в России больше не требуется получать специальный знак «Инвалид» для подтверждения права на бесплатную парковку.
Lenta.ru 10:11
Кино
Джейсон Момоа озвучит снеговика Фрости в детском фильме
Американский актер и звезда «Аквамена» Джейсон Момоа озвучит главного героя в фильме о снеговике Фрости, к производству которого приступают студия Warner Bros. и кинокомпания Stampede Ventures.
Культуромания 09:58
Кино
Уже не до смеха: враг Тора в «Рагнарёке» мог выглядеть гораздо страшнее
Супервайзер отдела визуальных разработок Marvel Studios Ян Джойнер поделился в своем Instagram ранним концепт-артом образа царя огненных демонов Суртура из фильма Тайки Вайтити «Тор: Рагнарёк».
Popcornnews.ru 08:00
Политика
Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам
Владимир Путин поддержал предложение присвоить 20 российским городам звание "Город трудовой доблести".
Деловое.ТВ 09:04
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
RT на русском 09:23
Футбол
Стали известны условия участия Кокорина в матче против «Зенита»
Ранее сообщалось, что вопрос об участии Кокорина в матче с "Зенитом" остается открытым.
Газета.Ru 08:58
Здоровье
Еще 5 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае
На 2 июля в Алтайском крае у 4 134 человек подтвержден коронавирус, среди зараженных 410 детей.
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Экономика
Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого
Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
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Причина алмазных дождей на Уране и Нептуне была обнаружена
МедиаПоток 30 июня в 00:21
Игры
Игра Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10
Напомним, премьеру Cyberpunk 2077 несколько раз переносили: изначально планировалось, что она выйдет в апреле текущего года.
iReactor 08:01
Политика
«Новой путинской эре понадобятся новые идеи»: западные СМИ о поправках
В Конституции будет закреплен приоритет российского права над международным, как и вера в Бога и неприятие любого образа жизни, не соответствующего традиционному понятию семьи.
РБК 10:15
Футбол
Бышовец считает, что Слуцкому не хватает волевых качеств
Комментируя выступление «Рубина», специалист заявил, что в команде есть определенные проблемы, однако, Слуцкий может не знать о них, поскольку «волевых качеств у него маловато».
ProstoProSport вчера в 04:29
Происшествия
В Москве-реке нашли тело младенца
RT на русском 10:08