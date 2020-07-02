Происшествия

ИзвестияИзвестияПожар в здании на Тверской улице в Москве локализован

Экстренным службам удалось локализовать пожар в здании на Тверской улице в Москве. «Благодаря оперативному прибытию и грамотной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 16:23 пожар был локализован», ― сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве 2 июля.
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с чего всё началось
Из-за пожара движение по Тверской в сторону области ограничили до одной полосы, сообщает
 Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).
Дождь07:31

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На Тверской улице перекрыли движение

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:46

Тверскую улицу перекрыли в обе стороны из-за пожара

Телеканал 360°09:35

На Тверской улице в Москве изменилось движение автобусов из‑за пожара

РИАМО10:26

Площадь пожара в доме на Тверской улице в центре Москвы составила 800 кв. м

ТАСС09:38

В Москве потушили пожар на Тверской улице

РИА Новости10:20

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в доме на Тверской улице

Агентство Москва10:23

Пожар в доме на Тверской потушен

Москва 2410:18
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Здоровье

Через несколько месяцев после выздоровления от коронавируса у пациентов появились боли

По словам директора первой израильской общественной клиники Бней-Брак Эрана Шенкера, боли появляются в руках и ногах, то есть в местах, на которые КОВИД-19 не оказывает прямого воздействия.
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Энергетика

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В сети появился свежий трейлер картины «Бессмертная гвардия», главную роль в которой исполняет Шарлиз Терон.
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Политика

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Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

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Происшествия

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Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк призналась в слабости на фоне болезни мамы

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Армия и оружие

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Китайское издание Sohu заявило, что в данный момент российский Военно-морской флот ожидает поставки станций визуально-оптических помех «Филин».
MOS.news 10:06
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Происшествия

В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка

Российская газета 07:48
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Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
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Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

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Армия и оружие

Минобороны Индии одобрило закупку 21 истребителя МиГ-29 у России

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Общество

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ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

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Игра Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10

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«Новой путинской эре понадобятся новые идеи»: западные СМИ о поправках

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Футбол

Бышовец считает, что Слуцкому не хватает волевых качеств

Комментируя выступление «Рубина», специалист заявил, что в команде есть определенные проблемы, однако, Слуцкий может не знать о них, поскольку «волевых качеств у него маловато».
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