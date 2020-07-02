с чего всё началось

Экстренным службам удалось локализовать пожар в здании на Тверской улице в Москве. «Благодаря оперативному прибытию и грамотной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 16:23 пожар был локализован», ― сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве 2 июля.

Пожар в здании на Тверской улице в Москве локализован

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