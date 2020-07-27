Возгорание произошло на территории женского СИЗО-6 "Печатники" на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. Информация о пожаре на улице Шоссейной, дом 92, поступила в 16:17 мск.

с чего всё началось

Со своей стороны член ОНК Москвы Ева Меркачева отметила, что информация о пострадавших им не поступала. Информация о пожаре в СИЗО на Шоссейной улице, 92 поступила в 16:17 мск. В 17:45 возгорание было локализовано, его площадь составила 50 кв. метров.

Пожар в женском СИЗО-6 в Москве потушен

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