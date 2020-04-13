Происшествия
ВедомостиВ Москве загорелся жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. Для тушения пожара МЧС готовится применить авиацию, передает «Интерфакс».
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В Москве полыхает восьмиэтажный дом. Пожарные собираются задействовать авиацию
Екатеринбург Онлайнвчера в 21:53
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Общество
Полиция работает на всех въездах в Москву
Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщили в ГУ МВД 11 апреля.
Известия 11 апреля в 08:22
Футбол
Хавбек БАТЭ Нехайчик забил прямым ударом с углового в игре с «Минском»
Полузащитник БАТЭ Павел Нехайчик забил гол прямым ударом с углового в матче 4-го тура чемпионата Беларуси против «Минска» (3:0). 31-летний экс-хавбек московского «Динамо», «Томи» и «Оренбурга» забил в ворота российского голкипера Артема Леонова.
Sports.ru вчера в 12:25
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
Василий Уткин разочаровался в государстве
Мир новостей вчера в 08:16
Происшествия
В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса
В Новосибирской области выявили десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11 апреля в 23:43
Здоровье
Редька, капуста и куркума защищают от коронавируса
Лимон и имбирь, цены на которые за последние дни сильно взлетели, помогают в этом вопросе, однако существует целый ряд продуктов, противовирусные свойства которых ничем не хуже.
НИА-Кузбасс вчера в 23:41
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены
РБК вчера в 18:07
Общество
В Хабаровском крае выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за сутки в Хабаровском крае, таким образом, количество заболевших в регионе достигло 40 человек, сообщает минздрав края в понедельник.
РИА Новости вчера в 22:48
Общество
ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве
Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ вчера в 09:47
Общество
Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля
В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия 11 апреля в 13:24
Общество
В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса
Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».
RT на русском вчера в 20:37
Культура
Okko развлечет россиян Шнуровым в музее и сериалом о русской киллерше
Руководительница музея раскроет секреты шедевров, хранящихся в коллекции Третьяковки.
Lenta.ru 00:02
Общество
Куйвашев разрешил работать автосалонам и адвокатам
С 13 апреля на Среднем Урале к работе могут вернуться автосалоны, магазины электрооборудования, адвокаты, лесники и сотрудники лесоохраны.
Уралинформбюро вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова оказалась в реанимации
Певицу, заслуженную артистку РФ Татьяну Буланову экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге.
URA.Ru 11 апреля в 19:26
Футбол
«Тоттенхэм» не продаст Кейна в «Манчестер Юнайтед»
Форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн останется в лондонском коллективе.
ODDS.ru 00:07
Происшествия
Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500
Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
Коммерсантъ вчера в 03:23
Общество
Джонсон записал видеообращение после выздоровления
Премьер Великобритании заявил, что исход был непредсказуемым Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение после того, как вылечился от коронавируса и был выписан из больницы.
SM News вчера в 14:32
Гаджеты
Китайский процессор KaiXian сравнили с моделями от Intel и AMD
CyberSport.ru вчера в 11:28
Общество
Самолет с 212 россиянами вылетел из Бангкока в Красноярск
Известия вчера в 08:59
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская осудила звёзд, которые «выносят сор из избы»
Самбурская уверена, что, оскорбляя бывших, дамы просто не думают о будущем своих детей, которых потом этой историей будут дразнить в школе.
КМВ Новости вчера в 01:30
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости вчера в 09:25
Здоровье
В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19
В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.
Российская газета вчера в 02:50
Энергетика
Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена
Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 14:32
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском вчера в 14:52
Общество
В Китае выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
В Китае выявили 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом 97 из них завезены из других стран.
RT на русском 11 апреля в 21:56
Армия и оружие
Источник: стратегическая подлодка «Князь Владимир» войдет в состав ВМФ к концу июня
Головная стратегическая подводная лодка модернизированного проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" должна пополнить состав Военно-морского флота (ВМФ) России до конца июня 2020 года, корабль выполнит еще минимум один выход в море.
ТАСС вчера в 20:21
Общество
Двое сахалинцев вылечились от коронавируса, еще четверо под подозрением
Около 20 тысяч сахалинцев проверили медики за период выявления коронавируса.
Сахалин.Инфо вчера в 23:31
Армия и оружие
Первая партия танков Т-90М «Прорыв» поступила в армию
Первая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв» поступила в российскую армию, сообщила пресс-служба Западного военного округа.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Футбол
Комментатор Гусев: «Карпин – милая выскочка»
Телекомментатор Виктор Гусев высказался о тренерских качествах Жозе Моуринью из «Тоттенхэма» и Валерия Карпина из «Ростова».
Бомбардир.ру 10 апреля в 07:38