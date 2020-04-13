Происшествия

ВедомостиВедомостиВ Москве загорелся жилой дом на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. Для тушения пожара МЧС готовится применить авиацию, передает «Интерфакс».
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Пожар произошел в жилом доме на юго-западе Москвы

Москва 24вчера в 21:58

В Москве полыхает восьмиэтажный дом. Пожарные собираются задействовать авиацию

Екатеринбург Онлайнвчера в 21:53

В МЧС сообщили подробности пожара в жилом доме на юго-западе Москвы

РИА Новостивчера в 23:53

Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы ликвидирован

Агентство Москвавчера в 23:20

Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы ликвидирован

ТАССвчера в 23:32

Пожар в многоэтажном доме на юго-западе Москвы ликвидирован

Интерфаксвчера в 23:16

Площадь пожара в многоэтажке в Москве возросла до тысячи «квадратов»

РЕН ТВвчера в 21:22
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Общество

Полиция работает на всех въездах в Москву

Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщили в ГУ МВД 11 апреля.
Известия 11 апреля в 08:22
2,3K
Футбол

Хавбек БАТЭ Нехайчик забил прямым ударом с углового в игре с «Минском»

Полузащитник БАТЭ Павел Нехайчик забил гол прямым ударом с углового в матче 4-го тура чемпионата Беларуси против «Минска» (3:0). 31-летний экс-хавбек московского «Динамо», «Томи» и «Оренбурга» забил в ворота российского голкипера Артема Леонова.
Sports.ru вчера в 12:25
Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
2,6K
Общество

Василий Уткин разочаровался в государстве

Мир новостей вчера в 08:16
2,7K
Происшествия

В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса

В Новосибирской области выявили десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11 апреля в 23:43
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Здоровье

Редька, капуста и куркума защищают от коронавируса

Лимон и имбирь, цены на которые за последние дни сильно взлетели, помогают в этом вопросе, однако существует целый ряд продуктов, противовирусные свойства которых ничем не хуже.
НИА-Кузбасс вчера в 23:41
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены

РБК вчера в 18:07
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Общество

В Хабаровском крае выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за сутки в Хабаровском крае, таким образом, количество заболевших в регионе достигло 40 человек, сообщает минздрав края в понедельник.
РИА Новости вчера в 22:48
Общество

ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве

Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ вчера в 09:47
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Общество

Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля

В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия 11 апреля в 13:24
1
Общество

В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса

Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».
RT на русском вчера в 20:37
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Культура

Okko развлечет россиян Шнуровым в музее и сериалом о русской киллерше

Руководительница музея раскроет секреты шедевров, хранящихся в коллекции Третьяковки.
Lenta.ru 00:02
Общество

Куйвашев разрешил работать автосалонам и адвокатам

С 13 апреля на Среднем Урале к работе могут вернуться автосалоны, магазины электрооборудования, адвокаты, лесники и сотрудники лесоохраны.
Уралинформбюро вчера в 07:24
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова оказалась в реанимации

Певицу, заслуженную артистку РФ Татьяну Буланову экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге.
URA.Ru 11 апреля в 19:26
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Футбол

«Тоттенхэм» не продаст Кейна в «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн останется в лондонском коллективе.
ODDS.ru 00:07
Происшествия

Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500

Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
Коммерсантъ вчера в 03:23
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Общество

Джонсон записал видеообращение после выздоровления

Премьер Великобритании заявил, что исход был непредсказуемым Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение после того, как вылечился от коронавируса и был выписан из больницы.
SM News вчера в 14:32
5
Гаджеты

Китайский процессор KaiXian сравнили с моделями от Intel и AMD

CyberSport.ru вчера в 11:28
5
Общество

Самолет с 212 россиянами вылетел из Бангкока в Красноярск

Известия вчера в 08:59
29
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская осудила звёзд, которые «выносят сор из избы»

Самбурская уверена, что, оскорбляя бывших, дамы просто не думают о будущем своих детей, которых потом этой историей будут дразнить в школе.
КМВ Новости вчера в 01:30
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Общество

Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости вчера в 09:25
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Здоровье

В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19

В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.
Российская газета вчера в 02:50
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Энергетика

Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 14:32
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Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
2,5K
Общество

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском вчера в 14:52
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Общество

В Китае выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Китае выявили 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом 97 из них завезены из других стран.
RT на русском 11 апреля в 21:56
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Армия и оружие

Источник: стратегическая подлодка «Князь Владимир» войдет в состав ВМФ к концу июня

Головная стратегическая подводная лодка модернизированного проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" должна пополнить состав Военно-морского флота (ВМФ) России до конца июня 2020 года, корабль выполнит еще минимум один выход в море.
ТАСС вчера в 20:21
Общество

Двое сахалинцев вылечились от коронавируса, еще четверо под подозрением

Около 20 тысяч сахалинцев проверили медики за период выявления коронавируса.
Сахалин.Инфо вчера в 23:31
Армия и оружие

Первая партия танков Т-90М «Прорыв» поступила в армию

Первая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв» поступила в российскую армию, сообщила пресс-служба Западного военного округа.
Коммерсантъ вчера в 23:41
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Футбол

Комментатор Гусев: «Карпин – милая выскочка»

Телекомментатор Виктор Гусев высказался о тренерских качествах Жозе Моуринью из «Тоттенхэма» и Валерия Карпина из «Ростова».
Бомбардир.ру 10 апреля в 07:38
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