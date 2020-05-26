В поселке Яицкое Самарской области полностью ликвидирован пожар в 11 домах площадью тысяча квадратных метров. Об этом "РГ" сообщили в ГУ МЧС по региону. Пожар потушен в 13.45 по местному времени.

В Самарской области полностью потушили крупный пожар в жилых домах

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