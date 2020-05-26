Происшествия
Российская газетаВ Самарской области полностью потушили крупный пожар в жилых домах
В поселке Яицкое Самарской области полностью ликвидирован пожар в 11 домах площадью тысяча квадратных метров. Об этом "РГ" сообщили в ГУ МЧС по региону. Пожар потушен в 13.45 по местному времени.
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Общество
Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»
Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Происшествия
С дома в центре Петербурга обрушились четыре балкона
Коммерсантъ 06:31
Наука
Ученых шокировали рассказы людей, переживших клиническую смерть
Пережившие клиническую смерть многие пациенты шокировали врачей рассказами. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:11
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Общество
Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Известия вчера в 00:39
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
Происшествия
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ленобласти
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области.
РЕН ТВ 07:01
Шоу-бизнес
Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения
Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой.
Wday.ru вчера в 09:13
Политика
В Кремле ответили на вопрос о дате проведения парада Победы
Выписавшийся накануне после заражения коронавирусом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сам объявит о датах проведения парада Победы и голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 06:50
Игры
Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human появятся в Steam
REGNUM вчера в 23:38
Экономика
Шнуров раскритиковал меры поддержки российского бизнеса
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, вступивший в Партию роста, раскритиковал меры, принимаемые в стране для поддержки бизнеса.
Lenta.ru 06:47
Авто
Toyota начала экспорт автомобилей российской сборки в Армению
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу ООО «Тойота Мотор», до конца 2020 года Toyota отправит в Армению 450 автомобилей Camry и RAV4, постепенно увеличивая объемы поставок в перспективе.
Автоновости дня 05:53
Футбол
Сегодня «Боруссия» в Дортмунде примет «Баварию»
ГЛАС.RU вчера в 21:31
Авто
Компактвэн Fiat 500L не получит преемника
В компании рассказали, что актуальное поколение будет последним и компактвэн не получит преемника в связи с выходом Fiat 500X.
SpeedMe 04:54
Политика
В Кремле заявили об отсутствии информации о здоровье Кадырова
Позднее, 22 мая, спикер республиканского парламента Магомед Даудов опроверг информацию о заражении Кадырова коронавирусом.
РБК 06:48
Происшествия
Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня
Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
Единоборства
Тренера сборной России по ММА задержали по делу об убийстве
Vprognoze.ru 04:40
Происшествия
В доме ветеранов под Орлом произошло массовое заражение коронавирусом
Сегодня, 26 мая, стало известно, что следственные органы возбудили по этому факту уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан).
Провинция.ру 06:07
Общество
Путин подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
Вести.Ru вчера в 09:06
Происшествия
Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
Lenta.ru 02:27
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Кино
Сценарист «Джона Уика» работает над экранизацией двух видеоигр
Сценарист серии фильмов "Джон Уик" Дерек Колстад работает над экранизацией двух видеоигр.
Piter.tv 02:48
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Общество
В Ростовской области за сутки выявили 203 пациента с COVID-19
За последние сутки официальное число пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 203 и достигло 3930 человек.
Российская газета 05:12
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00