Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Самарской области полностью потушили крупный пожар в жилых домах

В поселке Яицкое Самарской области полностью ликвидирован пожар в 11 домах площадью тысяча квадратных метров. Об этом "РГ" сообщили в ГУ МЧС по региону. Пожар потушен в 13.45 по местному времени.
Читать в источнике
Комментировать52

Подробнее о событии

МЧС связало пожар в цыганском поселке с проблемной электропроводкой

Интерфакс03:56

Пожар в Яицком под Самарой: огонь полностью ликвидирован

КП - Самара06:48

Открытое горение на поле с камышом в Самарской области ликвидировали

РИА Новости06:01

Цыганский поселок под Самарой сгорел. Видео пепелища

ГТРК Самара06:53

Крупный пожар в Самарской области, где загорелись 11 частных домов, ликвидирован

ТАСС06:07

Пожар разрастается: пламя в поселке Яицкое охватывает все новые дома

Волжская коммуна02:19

«Пепелище!»: самарский видеоблогер снял сгоревший цыганский поселок с высоты

63.ru04:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Общество

Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»

Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
4
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
1,3K
Происшествия

С дома в центре Петербурга обрушились четыре балкона

Коммерсантъ 06:31
28
Наука

Ученых шокировали рассказы людей, переживших клиническую смерть

Пережившие клиническую смерть многие пациенты шокировали врачей рассказами. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:11
102
Фигурное катание

Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров

Discover24 04:46
4
Общество

Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса

В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
13
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия вчера в 00:39
1,7K
Энергетика

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
299
Происшествия

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ленобласти

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области.
РЕН ТВ 07:01
Шоу-бизнес

Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения

Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой.
Wday.ru вчера в 09:13
9
Политика

В Кремле ответили на вопрос о дате проведения парада Победы

Выписавшийся накануне после заражения коронавирусом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сам объявит о датах проведения парада Победы и голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 06:50
Игры

Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human появятся в Steam

REGNUM вчера в 23:38
3
Экономика

Шнуров раскритиковал меры поддержки российского бизнеса

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, вступивший в Партию роста, раскритиковал меры, принимаемые в стране для поддержки бизнеса.
Lenta.ru 06:47
Авто

Toyota начала экспорт автомобилей российской сборки в Армению

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу ООО «Тойота Мотор», до конца 2020 года Toyota отправит в Армению 450 автомобилей Camry и RAV4, постепенно увеличивая объемы поставок в перспективе.
Автоновости дня 05:53
Футбол

Сегодня «Боруссия» в Дортмунде примет «Баварию»

ГЛАС.RU вчера в 21:31
Авто

Компактвэн Fiat 500L не получит преемника

В компании рассказали, что актуальное поколение будет последним и компактвэн не получит преемника в связи с выходом Fiat 500X.
SpeedMe 04:54
1
Политика

В Кремле заявили об отсутствии информации о здоровье Кадырова

Позднее, 22 мая, спикер республиканского парламента Магомед Даудов опроверг информацию о заражении Кадырова коронавирусом.
РБК 06:48
Происшествия

Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня

Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
37
Происшествия

Стала известна личность убившего заложницу с Кубы в Москве

Lenta.ru 04:06
Единоборства

Тренера сборной России по ММА задержали по делу об убийстве

Vprognoze.ru 04:40
1
Происшествия

В доме ветеранов под Орлом произошло массовое заражение коронавирусом

Сегодня, 26 мая, стало известно, что следственные органы возбудили по этому факту уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан).
Провинция.ру 06:07
Общество

Путин подписал закон об ОСАГО без техосмотра

Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
Вести.Ru вчера в 09:06
220
Происшествия

Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки

Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
Lenta.ru 02:27
32
Происшествия

В Ижевске избивавшая сверстниц девочка получила два года колонии

РИА Новости 01:15
15
Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
1,1K
Шоу-бизнес

Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
16
Кино

Сценарист «Джона Уика» работает над экранизацией двух видеоигр

Сценарист серии фильмов "Джон Уик" Дерек Колстад работает над экранизацией двух видеоигр.
Piter.tv 02:48
1
Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
3,4K
Общество

В Ростовской области за сутки выявили 203 пациента с COVID-19

За последние сутки официальное число пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 203 и достигло 3930 человек.
Российская газета 05:12
833
Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное