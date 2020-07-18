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Газета.RuГазета.RuПожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте полностью потушили

Собор святого Петра и Павла в Нанте (XV-XVI века) является одним из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте он на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери в Париже. Последний пожар в соборе произошел в 1972 году, причиной стал забытый рабочим паяльник.
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