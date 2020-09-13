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Газета.Ru
Газета.Ru

Число поврежденных пожаром квартир в Краснодаре возросло до 64

В результате пожара в многоэтажном доме в Краснодаре пострадали 64 квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.В источнике
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ТАСС

Число поврежденных пожаром квартир в Краснодаре увеличилось до 64

ТАСС03:26
Кубань 24

МЧС: при пожаре в доме на улице Российской в Краснодаре пострадали 64 квартиры

Кубань 2403:36
Кубанские новости

Неосторожное обращение с огнем могло привести к пожару в 8-этажном доме Музыкального мкр. в Краснодара

Кубанские новости01:38
Юга.ру

В Краснодаре потушили крупный пожар в многоэтажке

Юга.ру02:58
Life.ru

Пожар в краснодарской многоэтажке полностью ликвидировали

Life.ru01:33
Интерфакс

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 сентября

Интерфакс01:30
РИА Новости

Пожар в жилом доме в Краснодаре полностью ликвидировали

РИА Новости02:00

Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции
RT на русскомвчера в 13:53
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«Лейкерс» обыграли «Хьюстон» и вышли в полуфинал плей-офф НБА

Орландо, США, 13 сентября 2020, 09:02 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» уверенно обыграл команду «Хьюстон Рокетс» в пятом матче серии полуфинала Западной конференции североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUM02:02

Британская пресса бьет тревогу: Путин убивает Запад изнутри

По мере распития вина во время дружеской вечеринки российский гость осмелел настолько, что имел наглость откровенно оспаривать официальный нарратив Запада относительно отравления Скрипалей, трагедии MH17 и вмешательства Москвы в американские выборы.
РИА Новостивчера в 01:00
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Минздрав Белоруссии заявил о прохождении пандемии «с общей победой»

Белоруссия достойно прошла пандемию коронавируса — с общей победой, с мобилизацией ресурсов внутри системы и со стороны государства в целом, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.
Lenta.ru03:40