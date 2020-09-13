Число поврежденных пожаром квартир в Краснодаре возросло до 64
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В результате пожара в многоэтажном доме в Краснодаре пострадали 64 квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.В источнике
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