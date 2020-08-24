Пожарные справились с огнем после взрыва на газопроводе в Сирии
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Власти Сирии назвали произошедшее терактом. "После оценки ситуации было установлено, что взрыв, произошедший на газопроводе между районами Адра и Думейр, был вызван террористическим актом", - заявил министр нефти и минеральных ресурсов САР Али Ганим.В источнике
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