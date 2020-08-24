Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Российская газета
Российская газета

Пожарные справились с огнем после взрыва на газопроводе в Сирии

Власти Сирии назвали произошедшее терактом. "После оценки ситуации было установлено, что взрыв, произошедший на газопроводе между районами Адра и Думейр, был вызван террористическим актом", - заявил министр нефти и минеральных ресурсов САР Али Ганим.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Работы на месте взрыва газопровода под Дамаском планируют завершить в течение дня

ТАСС05:58
РБК

Появилось видео с места взрыва газопровода под Дамаском

РБК01:28
Известия

Пожарные потушили огонь на газопроводе в Сирии после взрыва

Известия02:51
Эхо Москвы

В центре Дамаска удалось восстановить энергоснабжение после взрыва на газопроводе

Эхо Москвы03:03
РИА Новости

Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

РИА Новости22:25
Интерфакс

По всей Сирии отключилось электричество после взрыва на газопроводе

Интерфакс23:10
Газета.Ru

Сирийский министр нефти подтвердил, что теракт стал причиной взрыва на газопроводе

Газета.Ru00:32

Белорусская оппозиция попросила показать документы об отношении к России

«Хотел бы отметить, что координационный совет никогда не рассматривал, не принимал и не планирует принимать документов о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с Россией», — сказал Латушко.
Белорусская оппозиция попросила показать документы об отношении к России
РБК07:26

Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко, заявила член президиума КС Мария Колесникова.
RT на русском07:16
378

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым назвал безработицу одной из главных проблем в стране и отметил, что надо обратить внимание на рынок труда.
РИА Новости07:28
226

Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
84

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
613