Пожарные справились с огнем после взрыва на газопроводе в Сирии
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Пожарные потушили огонь на месте взрыва на газопроводе на юге Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Взрыв прогремел в понедельник утром.В источнике
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