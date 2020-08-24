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Российская газета
Российская газета

Пожарные справились с огнем после взрыва на газопроводе в Сирии

Пожарные потушили огонь на месте взрыва на газопроводе на юге Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Взрыв прогремел в понедельник утром.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Работы на месте взрыва газопровода под Дамаском планируют завершить в течение дня

ТАСС05:58
Известия

Пожарные потушили огонь на газопроводе в Сирии после взрыва

Известия02:51
РБК

Появилось видео с места взрыва газопровода под Дамаском

РБК01:28
Интерфакс

По всей Сирии отключилось электричество после взрыва на газопроводе

Интерфакс23:10
РИА Новости

Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

РИА Новости22:25
Коммерсантъ

Власти Сирии назвали теракт причиной взрыва на газопроводе

Коммерсантъ00:43
Газета.Ru

Сирийский министр нефти подтвердил, что теракт стал причиной взрыва на газопроводе

Газета.Ru00:32

Главврач омской больницы опроверг влияние на лечение Навального извне

Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский отрицает вмешательство извне в процесс лечения основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, передает «Интерфакс».
Главврач омской больницы опроверг влияние на лечение Навального извне
Forbes03:26
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Минприроды одобрило создание заповедника на горе Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров направил Минприроды России обращение о возможности создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения на территории шихана Куштау, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru03:15
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Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
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