ЛОНДОН, 18 апр - РИА Новости, Денис Ворошилов. Граждане России, пожелавшие покинуть Британию из-за коронавируса, вылетели из Лондона в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.

с чего всё началось

«Специальный рейс авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва — Лондон, организованный для вывоза из России заинтересованных граждан Великобритании, состоялся 18 апреля», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

Пожелавшие покинуть Британию россияне вылетели из Лондона в Москву

Экономика МВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран. 1

Здоровье Врач рассказала, для кого из молодых особенно опасен коронавирус Заразившиеся коронавирусом пациенты с хроническими заболеваниями входят в особую группу риска, рассказала врач из научно-клинического центра ФМБА в ролике, опубликованном телеведущей Еленой Малышевой в инстаграме. 48

Происшествия Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке. 272

Политика Посольство России объяснило «переезд» на новый адрес в Праге Посольство России в Чехии опровергло информацию, появившуюся в местных СМИ со ссылкой на чешский МИД, о том, что оно якобы намерено использовать в качестве "нового" официального адреса в Праге адрес своего консульского отдела: улица Коруновачни, 34. 566

Происшествия Магазин на проспекте Мира загорелся поздним вечером в Южно-Сахалинске 18 апреля в 22:46 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании магазина на проспекте Мира.

Экономика Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе. 949

Общество Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса Певец Юрий Шатунов, проживающий в настоящее время в Германии, рассказал, как в стране борются с карантином, и отметил массовую скупку немцами туалетной бумаги. 34

Транспорт В Москве автоматизируют контроль пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропускного режима, отказавшись от ручных проверок. 39

Политика Путин поручил Минобороны проработать меры по борьбе с коронавирусом Президент Россия Владимир Путин поручил Минобороны до 22 апреля представить предложения о возможности привлечь специальные силы и средства ВС для борьбы с коронавирусом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. 843

Общество В Ростовской области зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19. 39

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 2,4K