ЛОНДОН, 18 апр - РИА Новости, Денис Ворошилов. Граждане России, пожелавшие покинуть Британию из-за коронавируса, вылетели из Лондона в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.

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«Специальный рейс авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва — Лондон, организованный для вывоза из России заинтересованных граждан Великобритании, состоялся 18 апреля», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

Пожелавшие покинуть Британию россияне вылетели из Лондона в Москву

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