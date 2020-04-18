Коронавирус
RT на русскомПожелавшие покинуть Британию россияне вылетели из Лондона в Москву
«Специальный рейс авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва — Лондон, организованный для вывоза из России заинтересованных граждан Великобритании, состоялся 18 апреля», — сообщили в дипломатическом ведомстве.
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ЛОНДОН, 18 апр - РИА Новости, Денис Ворошилов. Граждане России, пожелавшие покинуть Британию из-за коронавируса, вылетели из Лондона в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.РИА Новости13:24
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Арестованы активы двух крупных российских компаний по вылову краба
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Армия и оружие
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Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практические невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru 18:49
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В Удмуртии выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом
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Автоновости дня 16 апреля в 04:39
Здоровье
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Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
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Экономика
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Общество
В Новосибирск прилетят туристы из Таиланда и Вьетнама
В самолете прилетит около 200 человек. На 20 апреля запланирован рейс «Сибири» из Камрани в Новосибирск.
АиФ Новосибирск 02:34
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
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На что способна российская машина дистанционного разминирования «Листва»
«Машина дистанционного разминирования «Листва» предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств с металлическими элементами и уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, имеющих в составе электронные компоненты», — говорится на сайте военного ведомства.
RT на русском 18:20
Общество
МЧС советует после покупки замачивать в воде овощи и зелень
"Продукты в твердой упаковке - пластиковой, металлической или стеклянной - надо помыть водой и мылом", - советуют в МЧС.
ТАСС 20:29
Политика
Путин упростил правила пребывания иностранцев в России
Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM 06:07
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Политика
Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 20:07
Происшествия
Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
Политика
Трамп оценил отношения США с Россией
Американский лидер Дональд Трамп оценил отношения Соединённых Штатов и России.
RT на русском 20:14
Наука
Частота инфекционных болезней может указывать на развитие рака
Результаты проведенного исследования показали, что частые инфекционные заболевания могут свидетельствовать о повышении рака в будущем.
ToDay News Ufa вчера в 13:13
Общество
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
Общество
В МЧС призвали не носить маски на улице
МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08
Армия и оружие
Флагман ЧФ ракетный крейсер «Москва» отправится к побережью Сирии
Флагман Черноморского флота - гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Москва" войдет в состав постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море.
Военное обозрение 05:55
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Кокорин рассказал о предложении из Италии
ProstoProSport 16:09
Общество
Власти Японии выдадут всем гражданам деньги
Власти Японии решили начать прямые выплаты всем жителям страны с мая, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
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Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер вчера в 09:16
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Министр обороны Сербии поблагодарил за помощь Шойгу
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Бари Алибасов оформил подаренную ему Лидией Федосеевой-Шукшиной квартиру на помощника
Год назад Лидия Федосеева-Шукшина подарила руководителю группы «На-На» двухкомнатную квартиру.
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Ремастер Crysis выйдет на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch
ИА Красная Весна 16 апреля в 22:10
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
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Отец гонщика Шварцмана умер от коронавируса
Отец чемпиона Формулы-3 гонщика программы SMP Racing Роберта Шварцмана Михаил Шварцман скончался на 52 году жизни.
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Общество
В Татарстане с 20 апреля разрешили работать парикмахерским
В Татарстане с 20 апреля разрешили работу парикмахерских. Постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
TatCenter 11:10
Общество
Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
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