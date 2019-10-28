с чего всё началось

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения. Полиция департамента Атлантические Пиренеи сообщила о задержании подозреваемого.

Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Кино Сценаристы «Игры престолов» признали свою некомпетентность Сценаристы популярного шоу "Игра престолов" Д.Б.Уайсс и Дэвид Бениофф во время кинофестиваля в Техасе признались перед фанатами в своей некомпетентности и в том, что они не готовы были экранизировать столь масштабную сагу.

Путешествия Отдых в Турции может подорожать В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.

Происшествия Прокуратура Якутии выясняет причину возгорания котельной в селе Оленек В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, о теплоснабжении, установлены причины и условия возгорания.

Происшествия В Пензе задержана группа из девяти наркозакладчиков Пензенские полицейские провели успешную операцию по задержанию организованной преступной группы, которая занималась распространением синтетических наркотиков.

Политика Посольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко.

Экономика Подсчитано количество мировых запасов нефти под санкциями США США наложили санкции на треть мировых запасов нефти и пятую часть добычи, которая приходится на Иран, Венесуэлу и Россию.

Шоу-бизнес Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.

Экономика Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.

Армия и оружие Лаврентьев прокомментировал ситуацию на северо-востоке Сирии Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев считает, что, несмотря на подписанный меморандум, ситуация остается сложной.

Общество Мария Бутина прилетела в родной Барнаул Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 28 октября по 1 ноября «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 28 октября по 1 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Эгоистичное поведение может привести к напряженности в партнерских отношениях.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Футбол Ляказетт лайкнул пост фаната «Арсенала», пославшего Джаку Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт в инстаграме поставил лайк болельщику, выразившему недовольство командой ппосле матча 10-го тура АПЛ с "Кристал Пэлас" (2:2).

Экономика Названы потери россиян из-за отказа от санкционных продуктов Российские потребители ежегодно теряют 445 миллиарда рублей в ценах 2013 года из-за продовольственных антисанкций, в связи с введением которых был запрещен ввоз в страну иностранных продуктов питания.

Политика Внук саудовского шейха отказался сидеть рядом с Кадыровым Спор между Салихом ибн Базом и Шахидовым возник после того, как внук саудовского шейха отреагировал на высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил ваххабитов в убийстве сподвижников пророка Мухаммеда.

Шоу-бизнес Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.

Экономика Медведев подписал поручения для ускорения роста экономики Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал список поручений, направленных на ускорение роста экономики России.

Происшествия Жителей Магадана разбудило землетрясение Как сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на магаданское отделение геофизической службы РАН, эпицентр находился на глубине 15 километров, в 61 километре к северо-востоку от Магадана и в 37 километрах северо-восточнее поселка Ола.

Политика Савченко раскритиковала РФ и США за осуждение украинских радикалов Бывший депутат Рады Надежда Савченко подвергла критике законодателей из России и США за их позицию по отношению к украинским радикалам.

Происшествия Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение Солдату Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восьмерых сослуживцев в Забайкалье, предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Общество Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.