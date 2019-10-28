Происшествия
ТАССПожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения. Полиция департамента Атлантические Пиренеи сообщила о задержании подозреваемого.
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с чего всё началось
Как сообщала газета Parisien, нападавшим оказался Клод С., который в 2015 году участвовал в местных выборах от "Нацфронта" и набрал в первом туре 17,45%.РИА Новости15:13
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Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 12:38
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признали свою некомпетентность
Сценаристы популярного шоу "Игра престолов" Д.Б.Уайсс и Дэвид Бениофф во время кинофестиваля в Техасе признались перед фанатами в своей некомпетентности и в том, что они не готовы были экранизировать столь масштабную сагу.
Neva.Today 18:34
Путешествия
Отдых в Турции может подорожать
В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.
РИА Новости 06:54
Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Lenta.ru вчера в 20:03
Происшествия
Прокуратура Якутии выясняет причину возгорания котельной в селе Оленек
В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, о теплоснабжении, установлены причины и условия возгорания.
ИА ЯСИА 21:05
Происшествия
В Пензе задержана группа из девяти наркозакладчиков
Пензенские полицейские провели успешную операцию по задержанию организованной преступной группы, которая занималась распространением синтетических наркотиков.
ГТРК Пенза 08:41
Политика
Посольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко
Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко.
RT на русском 18:40
Экономика
Подсчитано количество мировых запасов нефти под санкциями США
США наложили санкции на треть мировых запасов нефти и пятую часть добычи, которая приходится на Иран, Венесуэлу и Россию.
Lenta.ru 21:57
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер 11:36
Экономика
Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей
В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.
Известия вчера в 19:54
Армия и оружие
Лаврентьев прокомментировал ситуацию на северо-востоке Сирии
Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев считает, что, несмотря на подписанный меморандум, ситуация остается сложной.
ТК Звезда 18:40
Общество
Мария Бутина прилетела в родной Барнаул
Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.
Вести.Ru 19:27
Авто
Представили «заряженный» кроссовер Audi SQ8 от ABT
Специалисты тюнинг-ателье ABT доработали дизельный кроссовер Audi SQ8.
Тарантас Ньюс 07:06
Футбол
Арбитр Кукуян назначен на игру «Спартака» и «Ростова» в Кубке России
РФС назначил судей на матчи 1/8 финала Кубка России, которые состоятся на этой неделе.
РБК 05:56
Футбол
Гарет Бэйл: «Даже не знаю, кто сейчас премьер-министр, мне все равно. Зато слежу за гольфом»
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал о том, что не следит за политическими новостями.
Sports.ru 14:15
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 28 октября по 1 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 28 октября по 1 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Эгоистичное поведение может привести к напряженности в партнерских отношениях.
Алтайская правда вчера в 19:55
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 20:02
Футбол
Ляказетт лайкнул пост фаната «Арсенала», пославшего Джаку
Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт в инстаграме поставил лайк болельщику, выразившему недовольство командой ппосле матча 10-го тура АПЛ с "Кристал Пэлас" (2:2).
Бомбардир.ру 07:31
Экономика
Названы потери россиян из-за отказа от санкционных продуктов
Российские потребители ежегодно теряют 445 миллиарда рублей в ценах 2013 года из-за продовольственных антисанкций, в связи с введением которых был запрещен ввоз в страну иностранных продуктов питания.
URA.Ru 21:47
Здоровье
Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до болезни
Primpress.ru 26 октября в 15:30
Политика
Внук саудовского шейха отказался сидеть рядом с Кадыровым
Спор между Салихом ибн Базом и Шахидовым возник после того, как внук саудовского шейха отреагировал на высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил ваххабитов в убийстве сподвижников пророка Мухаммеда.
Lenta.ru 10:38
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
Discover24 04:53
Экономика
Медведев подписал поручения для ускорения роста экономики
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал список поручений, направленных на ускорение роста экономики России.
Finam.Ru 11:22
Происшествия
Жителей Магадана разбудило землетрясение
Как сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на магаданское отделение геофизической службы РАН, эпицентр находился на глубине 15 километров, в 61 километре к северо-востоку от Магадана и в 37 километрах северо-восточнее поселка Ола.
Российская газета 20:48
Политика
Савченко раскритиковала РФ и США за осуждение украинских радикалов
Бывший депутат Рады Надежда Савченко подвергла критике законодателей из России и США за их позицию по отношению к украинским радикалам.
Газета.Ru 19:38
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Солдату Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восьмерых сослуживцев в Забайкалье, предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
Коммерсантъ 03:40
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM 03:42
Общество
Охранники оказались самыми закредитованными работниками в РФ
Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники.
Газета.Ru 10:53