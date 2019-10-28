с чего всё началось

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения. Полиция департамента Атлантические Пиренеи сообщила о задержании подозреваемого.

Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции

Гаджеты На ноутбуках появится Windows 10X WalkingCat успел зафиксировать информационную утечку до ее удаления. Есть вероятность внедрения Windows 10X во все традиционные ноутбуки.

Общество Что ждет жителей Красноармейского района с 28 октября по 3 ноября Овны Вам кажется, что все вокруг только и делают, что стараются уязвить ваше самолюбие.

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Политика Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.

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Здоровье Средний возраст диагностирования рака в России составляет 64,5 года Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.

Политика Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с РФ Украина на заседании Органа по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве согласилась выполнить решение по тяжбе о пошлинах на нитрат аммония, проигранной России.

Экономика Индекс S&P 500 обновил исторический максимум Индекс S&P 500 в понедельник, 28 октября, обновил исторический максимум и достиг отметки 3 041,81 пункта.

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Экономика Экономисты оценили потери потребителей из-за отказа от «санкционной» еды Российские потребители ежегодно теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года из-за продовольственных контрсанкций, введенных в 2013 году.

Происшествия Экс-мэру Владивостока следствие подгоняет автобусы Всего, по данным следствия, за ремонт автобусов аффилированной компании было перечислено 54 млн руб. По мнению СКР, таким образом бюджету Владивостока был причинен материальный ущерб, при этом были нарушены права и законные интересы трех коммерческих организаций, которые фактически были устранены с муниципального рынка транспортных услуг.

Космос На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.

Экономика Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.

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Шоу-бизнес Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.

Здоровье Сахалинцы смогут получить консультации врачей по видеосвязи Получить онлайн-консультацию сахалинцы и курильчане смогут по назначению терапевта.