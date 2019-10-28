Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения. Полиция департамента Атлантические Пиренеи сообщила о задержании подозреваемого.

Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции

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