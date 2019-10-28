с чего всё началось

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения. Полиция департамента Атлантические Пиренеи сообщила о задержании подозреваемого.

Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции

Политика Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу Министр энергетики России Александр Новак рассказал о прошедших трехсторонних консультациях при участии России, Украины и ЕС о поставках газа.

Авто FAW привезет в Россию две новинки В 2020 году компания FAW привезет в Россию две новые модели: седан C-класса и кроссовер.

Кино Макото Синкай назвал дату выхода следующего фильма Японский режиссер и аниматор Макото Синкай пообещал выпустить новый фильм уже в 2022 году.

Общество В Москве могут открыть частные СИЗО В Москве могут появиться первые частные следственные изоляторы - с такой инициативой выступило бизнес-сообщество столицы.

Политика Голосование по импичменту Трампа проведут в Конгрессе США «Демократы палаты представителей заявили в понедельник, что в четверг проведут голосование для формализации процедур следующей фазы расследования в рамках импичмента президента Трампа», — написали в американской газете.

Шоу-бизнес Боярский прокомментировал сообщения о своём самочувствии на съёмках Актёр Михаил Боярский в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщения о том, что ему якобы стало плохо на съёмках фильма «Гардемарины-4» в Севастополе.

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Общество В Steam началась распродажа, посвященная Хеллоуину Сегодня в 20:00 в Steam началась распродажа, посвященная празднику Хеллоуина.

Гаджеты Самый дешевый смартфон на Snapdragon 855 поступает в продажу Сегодня в продажу поступает самый дешевый смартфон, построенный на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 855, который получил название Meizu 16T.

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Кино Сценаристы «Игры престолов» признали свою некомпетентность Сценаристы популярного шоу "Игра престолов" Д.Б.Уайсс и Дэвид Бениофф во время кинофестиваля в Техасе признались перед фанатами в своей некомпетентности и в том, что они не готовы были экранизировать столь масштабную сагу.

Экономика Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.

Общество Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Музыка Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».

Футбол Карпин: «Ростов» в чемпионской гонке? Звучит смешно и сюрреалистично Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о нахождении клуба в группе лидеров, и соответствующими разговорами об участии желто-синих в борьбе за чемпионство в России.

Экономика Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.

Здоровье Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".

Технологии Facebook научила нейросеть обманывать системы распознавания лиц Американская корпорация Facebook представила (.pdf) новую технологию, благодаря которой можно менять ключевые черты лица, чтобы системы распознавания лиц не могли узнать человека.

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Шоу-бизнес Данила Козловский впервые станет отцом Если кто-то еще не верил в искренность и серьезность отношений 34-летнего актера с 32-летней коллегой — Ольгой Зуевой, то теперь пора отбросить все сомнения: через несколько месяцев пара ожидает пополнения.