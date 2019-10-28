с чего всё началось

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения. Полиция департамента Атлантические Пиренеи сообщила о задержании подозреваемого.

Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции

Шоу-бизнес В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.

Политика Власть транзита: РФ предложила Украине продлить договор по газу на год 28 октября в Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних консультаций в формате Евросоюз–Россия–Украина по теме транзита российского газа через украинскую территорию после 2019 года.

Армия и оружие Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади Президент США Дональд Трамп официально подтвердил ликвидацию главы террористической организации ИГИЛ (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади.

Происшествия В Санкт-Петербурге задержан замглавы жилищного комитета города Заместитель председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга задержан правоохранительными органами, сообщили ТАСС в субботу в информационном секторе комитета.

Гаджеты Apple призвала владельцев iPhone 5 обновить iOS Американская корпорация Apple обратилась к владельцам смартфонов iPhone 5. Тем, у кого остались эти гаджеты, стали приходить сообщения на полный экран с призывом обновить операционную систему.

Футбол «Зенит» интересуется защитником «Ромы» Защитник итальянского клуба «Рома» Жуан Жезус может зимой перейти в петербургский «Зенит», сообщает портал calciomercato.it.

Происшествия Вынесен приговор бывшему премьер-министру Дагестана Гамидов приговорен к 6,5 года заключения в колонии общего режима, а Юсуфов — к 5,5 года.

Киберспорт Death Stranding выйдет на ПК летом 2020 года Death Stranding выйдет на персональных компьютерах летом 2020 года. Об этом студия Kojima Productions объявила в твиттере.

Экономика Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Хоккей Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.

Политика Конгрессмены впервые проголосуют по резолюции об импичменте Трампа Главе палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что в связи с началом процесса импичмента в отношении президента США Дональда Трампа демократы вынесут резолюцию о расследовании.

Происшествия Полиция задерживает людей в штабе партии «Другая Россия» Ранее сообщалось, что силовики пришли сегодня в московский штаб, когда там началось еженедельное собрание.

Происшествия Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.

Экономика Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах 60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Футбол Отстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким Футболист «Витесса» Ришедли Базур, отстраненный от работы с главной командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба голландского клуба.

Гаджеты Особенности интерфейса Windows 10X раскрыты на скриншотах Официальный дебют Windows 10X ожидается к концу 2020 года. Сама же Microsoft не раскрывает планов относительно новой ОС.

Футбол Скауты трех клубов АПЛ просматривали игрока «Спартака» Игрок московского "Спартака" Алекс Крал заинтересовал игрой скаутов европейских команды, сообщает Club Сфll.

Экономика РБК: Минэкономики предложило расширить количество экспортеров СПГ Заместитель экономического развития Вадим Живулин предложил увеличить число экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с помощью Арктики, внеся изменения в закон «Об экспорте газа».