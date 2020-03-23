Коронавирус
Газета.RuПожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля. Воздержаться от выхода на улицу мэр призвал и людей с хроническими болезнями. Тем, кто входит в эти категории людей, пообещали выплатить компенсацию.
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В случае необходимости доставки продуктов, лекарств, и решения других проблем, нужно звонить по телефону 8-495-870-45-09. На помощь придут социальные работники и волонтеры. По этому же телефону можно заказать на дом доставку лекарств по бесплатным и льготным рецептам из аптечных пунктов.
— Сергей Собянин, мэр МосквыТВ Центр 02:01
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