В случае необходимости доставки продуктов, лекарств, и решения других проблем, нужно звонить по телефону 8-495-870-45-09. На помощь придут социальные работники и волонтеры. По этому же телефону можно заказать на дом доставку лекарств по бесплатным и льготным рецептам из аптечных пунктов.

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля. Воздержаться от выхода на улицу мэр призвал и людей с хроническими болезнями. Тем, кто входит в эти категории людей, пообещали выплатить компенсацию.

Общество В Италии снизилась смертность от коронавируса Как писал NEWS.ru, причиной высокой смертности инфицированных коронавирусом в Италии стало не только большое число пожилого населения, но и специфика тестирования на инфекцию.

Гаджеты Apple существенно улучшила широкоугольную камеру iPhone 12 Согласно отчету, представленному аналитиком Tianming International Го Минсюанем, в этом году компания Apple существенно улучшила основную камеру смартфона iPhone 12.

Общество Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.

Финансы ЦБ повысил официальный курс доллара до 80 рублей Во время открытия торгов на Мосбирже 23 марта пары рубль-доллар и рубль-евро потеряли более рубля по отношению к курсу закрытия 20 марта.

Экономика МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.

Общество В России диспансеризацию приостановили из-за коронавируса Приостановление имеет место «в целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ временно приостановить проведения в соответствии с распоряжением правительства РФ от 27 июня 2019 года Всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ».

Экономика ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.

Технологии Microsoft лишила Windows 10 антивируса Недавнее обновление, которое компания Microsoft выпустила для того чтобы исправить ошибки прошлого апдейта в Windows 10, вновь приподнесло пользователям «приятный» подарок.

Экономика ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.

Общество В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.

Экономика Аналитики НКР смоделировали три сценария развития кризиса для банков Системе потребуется еще 1,4 трлн руб. резервов в 2020 г. и 680 млрд руб. на конец 2021 г. Этот сценарий подразумевает, что по итогам 2020 г. банки выйдут фактически «в ноль», показав 2 млрд руб. убытка, а в 2021 г. – 933 млрд руб. прибыли (до налогов).

Политика Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.

Спорт Саблист сборной РФ Даниленко сообщил о симптомах коронавируса По словам Даниленко, симптомы коронавируса появились у него. а также у проживающей с ним шпажистки сборной Дарьи Мартынюк, однако на данный момент они еще не смогли сдать енобходимый тест.

Происшествия Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.