с чего всё началось

В случае необходимости доставки продуктов, лекарств, и решения других проблем, нужно звонить по телефону 8-495-870-45-09. На помощь придут социальные работники и волонтеры. По этому же телефону можно заказать на дом доставку лекарств по бесплатным и льготным рецептам из аптечных пунктов.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным. Там пояснили, что на домашнем карантине должны находиться не только жители старше 65 лет, но и люди, страдающие хроническими заболеваниями.

В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом

Общество В Великобритании объявили всеобщий карантин Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.

Наука «Мюонный ускоритель» поможет разгадать тайны Вселенной Зондирование Вселенной Фактически, нейтринный пучок, созданный из мюонов, является частью запланированной Фабрики нейтрино, которая позволила бы нам ответить на многие вопросы, связанные с происхождением и развитием Вселенной, такие как таинственный дисбаланс между веществом и антивеществом.

Общество Аваков предупредил украинцев о голоде «Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.

Энергетика Цены на газ в Европе рекордно упали Проблемы в мировой экономике и как следствие резкое снижение спроса на газ привели к тому, что стоимость сжиженного природного газа (СПГ) на европейском рынке рекордно упала.

Общество ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса Коронавирус COVID-19 стал распространяться в мире быстрее. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Происшествия Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.

Происшествия Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.

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Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».

Происшествия На Кубани 193 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус В Краснодарском крае по состоянию на 23 марта в больницы госпитализировали 193 человека с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, 81 из них продолжает стационарное лечение.

Политика На Украине перенесли сроки весеннего призыва На Украине были перенесены сроки весеннего призыва, соответствующий указ опубликован на сайте президента страны Владимира Зеленского в понедельник, 23 марта.

Общество Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг Тела умерших от коронавируса COVID-19 в Мадриде будут храниться на катке в здании Ледового дворца, сообщают местные СМИ.