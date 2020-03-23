Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным. Там пояснили, что на домашнем карантине должны находиться не только жители старше 65 лет, но и люди, страдающие хроническими заболеваниями.
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Сергей Собянин
В случае необходимости доставки продуктов, лекарств, и решения других проблем, нужно звонить по телефону 8-495-870-45-09. На помощь придут социальные работники и волонтеры. По этому же телефону можно заказать на дом доставку лекарств по бесплатным и льготным рецептам из аптечных пунктов.
— Сергей Собянин, мэр МосквыТВ Центр 02:01
с чего всё началось
В своем личном блоге
 мэр уточнил, что к хроническим заболеваниям можно отнести сахарный диабет, бронхиальную астму, хроническую болезнь почек, онкозаболевания, а также инфаркты или инсульты.
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