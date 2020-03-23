Коронавирус
РИА НовостиВ Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным. Там пояснили, что на домашнем карантине должны находиться не только жители старше 65 лет, но и люди, страдающие хроническими заболеваниями.
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В случае необходимости доставки продуктов, лекарств, и решения других проблем, нужно звонить по телефону 8-495-870-45-09. На помощь придут социальные работники и волонтеры. По этому же телефону можно заказать на дом доставку лекарств по бесплатным и льготным рецептам из аптечных пунктов.
— Сергей Собянин, мэр МосквыТВ Центр 02:01
с чего всё началось
В своем личном блоге мэр уточнил, что к хроническим заболеваниям можно отнести сахарный диабет, бронхиальную астму, хроническую болезнь почек, онкозаболевания, а также инфаркты или инсульты.Профиль03:17
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Кто должен оставаться дома, как получить выплаты и лекарства: ответы на популярные вопросы о самоизоляции
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:25
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Сериал «Колл-центр» о заложниках в офисе стартует на ТНТ
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Сотрудник Valve объяснил, почему студия не выпустила Half-Life 3
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Экономика
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Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
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Политика
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Спорт
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Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил о переносе летней Олимпиады-2020 из-за коронавируса.
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Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.