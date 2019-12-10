Лидеру ликвидированного движения "За права человека" Льву Пономареву никто не мешал работать, хотя его позиции по некоторым вопросам были "далеки от правозащитной деятельности", заявил на заседании СПЧ президент Владимир Путин.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека (СПЧ) пообещал посмотреть на ситуацию вокруг правозащитной организации Льва Пономарева "За права человека", заявив, что до сих пор ему никто не мешал работать, хотя его позиции порой далеки от правозащитной деятельности.

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