Экономика
ИзвестияПозиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись
Россия и Белоруссия не достигли согласия по поводу размера тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии по результатам проведенных 13 января переговоров. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на представителя белорусского антимонопольного министерства.
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Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
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Димаш Кудайберген уходит от Игоря Крутого
Политика
Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США
Шоу-бизнес
Театры Бабкиной и Кадышевой опровергли сообщения о драке певиц
Театры "Русская песня" и "Золотое кольцо" опровергли информацию о драке певиц Надыжды Бабкиной и Надежды Кадышевой.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий
Уголовное дело было возбуждено против сотрудников МВД России, говорил на пресс-конференции 19 декабря прошлого года президент России Владимир Путин.
Общество
Медведев постановил отменить 1259 устаревших актов РСФСР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев постановил отменить 1259 устаревших правительственных актов РСФСР с 1 февраля.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова начала сильно поправляться на 9-м месяце беременности
Некоторое время назад Самойлова поделилась с фолловерами, что почти не прибавила в весе и свой живот она называла маленьким по сравнению с другими беременностями.
Экономика
Самый редкий драгоценный металл установил рекорд
Цены на самый редкий драгоценный металл в мире — родий — с начала 2020 года взлетели на 32 процента и достигли максимума с 2008 года.
Происшествия
В Башкирии из собачьей будки украли более 1 миллиона рублей
В городе Стерлитамак в Башкирии из собачьей будки украли более 1 миллиона рублей.
Политика
Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову
Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Происшествия
Сбитая в день рождения Рената Литвинова заявила, что была трезва
Актриса и режиссер Рената Литвинова, которую в воскресенье, 12 января, сбила машина в центре Москвы, обратилась к врачу.
Армия и оружие
По американской авиабазе в Ираке нанесли очередной ракетный удар
В арабских СМИ появились сообщения о том, что около часа назад по американской военной базе в Ираке был нанесен еще один ракетный удар.
Интернет
Систему голосового управления Firefox Voice тестирует Mozilla
После установки у юзера будет запрошено разрешение на сбор голосовых шаблонов, которые будут переданы на сервер «Mozilla».
Политика
МИД России рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран по ночам
МИД России рекомендовал «Аэрофлоту» выполнять рейс Москва – Тегеран и обратно только в светлое время суток, сообщает РБК со ссылкой на два источника.
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Футбол
Иньеста раскритиковал «Барселону» за ситуацию с Вальверде
Напомним, 9 января "Барселона" потерпела поражение от "Атлетико" в матче полуфинала Суперкубка Испании со счетом 2:3.
Кино
В США вручили награды «Выбор критиков»
Награду "Выбор критиков" за лучшую режиссуру разделили британец Сэм Мендес, снявший фильм "1917", а также южнокореец Пон Чжун Хо за работу над картиной "Паразиты".
Общество
На закупку иностранных лекарств для детей выделят 22 млн рублей
Правительство РФ выделит до 22 миллионов рублей на закупку незарегистрированных в стране препаратов для лечения детей.
Гаджеты
Представлен улучшенный Huawei P30 Lite 2020 года с сервисами Google
Смартфон Huawei P30 Lite New Edition всё ещё работает с фирменной оболочкой EMUI версии 9.1 на основе операционной системы Android 9 Pie.
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Кино
Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США
Экономика
Борис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам
Окружной суд в Хельсинки отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказались обслуживать его счета из-за санкций США.
Общество
ФСБ облегчила пограничный режим у побережья Крыма
Сенатор объяснил популярность курортов Крыма среди украинцев Изменения призваны обеспечить более комфортный отдых на побережье полуострова, а также облегчить правила прибрежного рыболовства.
Футбол
«Монако» с Головиным прервали в гостях победную серию «ПСЖ»
Футбол
Клуб АПЛ интересуется хавбеком «Спартака»
Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал интересен клубу Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ньюкасл Юнайтед", сообщает The Athletic.