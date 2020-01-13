Россия и Белоруссия не достигли согласия по поводу размера тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии по результатам проведенных 13 января переговоров. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на представителя белорусского антимонопольного министерства.

Позиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись

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