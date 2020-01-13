Экономика
ИзвестияПозиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись
Россия и Белоруссия не достигли согласия по поводу размера тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии по результатам проведенных 13 января переговоров. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на представителя белорусского антимонопольного министерства.
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Здоровье
Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы
Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий
Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под п. «а» ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).
Шоу-бизнес
Пелагея прокомментировала развод с Телегиным
Певица Пелагея, в конце декабря объявившая о разводе с супругом, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, рассказала о расставании.
Футбол
«Монако» с Головиным прервали в гостях победную серию «ПСЖ»
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Автоспорт
Экипаж Каргинова стал лидером восьмого этапа ралли «Дакар-2020»
Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова показал лучшее время на восьмом этапе ралли «Дакар-2020».
Футбол
Григорчук покинул пост главного тренера «Астаны»
Руководство "Астаны" и главный тренер клуба Роман Григорчук расторгли контракт по обоюдному согласию.
Кино
Киану Ривз попал в список номинантов антинаграды «Золотая малина»
Предварительно среди актеров номинантами числятся: Джон Траволта за игру в фильме "Фанатик", Джеймс Франко ("Зеровилль"), Дэвид Харбор ("Хеллбой"), Джерард Батлер ("Падение ангела"), Мэттью Макконахи ("Море соблазна"), Джеймс Макэвой ("Стекло"), Киану Ривз ("Репродукция") и Сильвестр Сталлоне ("Рэмбо: Последняя кровь").
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Политика
МИД России рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран по ночам
МИД России рекомендовал «Аэрофлоту» выполнять рейс Москва – Тегеран и обратно только в светлое время суток, сообщает РБК со ссылкой на два источника.
Общество
Медведев отменил часть устаревших правительственных актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене с 2020 г. 1259 устаревших правительственных актов РСФСР, говорится на сайте правительства.
Футбол
Клуб АПЛ интересуется хавбеком «Спартака»
Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал интересен клубу Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ньюкасл Юнайтед", сообщает The Athletic.
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Политика
Рухани одобрил признание Пентагона террористической организацией
Президент Ирана Хасан Рухани одобрил законопроект парламента о признании Пентагона террористической организацией, сообщает Tasnim.
Общество
В Белгороде пригрозили отлучить блогера от церкви за вопросы о поборах
Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.
Шоу-бизнес
В театре Кадышевой опровергли слухи о драке с Бабкиной
В театре Надежды Кадышевой "Золотое кольцо" опровергли слухи о том, что певица подралась со своей коллегой Надеждой Бабкиной на съемках "Голубого огонька".
Хоккей
Форвард «Адмирала» Коростелев забил первый гол в КХЛ
Армия и оружие
NBC рассказал о приказе Трампа убить Сулеймани от июня 2019 года
Президент США Дональд Трамп санкционировал проведение операции по устранению иранского генерала Касема Сулеймани еще семь месяцев назад, если по вине Ирана погибнет хоть один гражданин Соединенных Штатов.
Общество
Принцу Гарри предстоит серьезный разговор со старшими родственниками
Разговор будет посвящен решению герцога и герцогини Сассекских сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.
Кино
Сегодня туляки узнают претендентов на «Оскар»
Сегодня в 16:18 американская киноакадемия начнёт объявлять номинантов на «Оскар».
Авто
Opel расширит линейку автомобилей в России до шести моделей
Opel намерен расширить линейку своих автомобилей в России до шести моделей.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Политика
Лидер оппозиции Бжания намерен баллотироваться в президенты Абхазии
Депутат парламента Абхазии и руководитель Блока оппозиционных сил Аслан Бжания заявил о том, что планирует баллотироваться на пост президента Абхазии на предстоящих выборах в марте.
Общество
Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов
В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
Общество
Ученый Андрей Киселев объяснил резкое потепление в России
Ученый Андрей Киселев, сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, высказался касательно резкого потепления на территории России.
Происшествия
Архангельские подростки рассказали, зачем убили сверстницу
Две 17-летние жительницы Архангельска предстанут перед судом по обвинению в жестоком убийстве ровесницы.
Экономика
В каких городах России упали цены на однушки
Еще год назад однушку в новостройке можно было купить за 2,8 миллиона, сейчас уже покупателям стоит ориентироваться на 3,5 миллиона.
Общество
Медведев поручил выделить до 22 млн рублей на закупку лекарств детям
До 22 млн рублей будет выделено на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения детей.