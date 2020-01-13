Экономика

ИзвестияИзвестияПозиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись

Россия и Белоруссия не достигли согласия по поводу размера тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии по результатам проведенных 13 января переговоров. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на представителя белорусского антимонопольного министерства.
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В ФАС сообщили о решении по транзиту нефти через Белоруссию в январе

РБК07:55

Москва и Минск примут решение по тарифам на транзит нефти в январе

Известия07:33

Белоруссия и Россия договорятся по транзиту нефти до конца января

RT на русском07:26

Москва и Минск договорятся по тарифам на транзит нефти через Белоруссию в январе

ТАСС07:08

Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти

РИА Новости05:40

Россия и Белоруссия снова не смогли согласовать тарифы на транзит нефти

Коммерсантъ05:38

Белоруссия и Россия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти

Газета.Ru05:20
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Здоровье

Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы

Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
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Происшествия

Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий

Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под п. «а» ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).
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Шоу-бизнес

Пелагея прокомментировала развод с Телегиным

Певица Пелагея, в конце декабря объявившая о разводе с супругом, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, рассказала о расставании.
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Фонд кино подал иск на 45 млн руб. против создателей фильма «Эбигейл»

РБК 07:21
Футбол

«Монако» с Головиным прервали в гостях победную серию «ПСЖ»

Евро-футбол.ру вчера в 17:01
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 11 января в 17:34
Автоспорт

Экипаж Каргинова стал лидером восьмого этапа ралли «Дакар-2020»

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова показал лучшее время на восьмом этапе ралли «Дакар-2020».
Chelny-biz.ru 07:43
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Григорчук покинул пост главного тренера «Астаны»

Руководство "Астаны" и главный тренер клуба Роман Григорчук расторгли контракт по обоюдному согласию.
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Кино

Киану Ривз попал в список номинантов антинаграды «Золотая малина»

Предварительно среди актеров номинантами числятся: Джон Траволта за игру в фильме "Фанатик", Джеймс Франко ("Зеровилль"), Дэвид Харбор ("Хеллбой"), Джерард Батлер ("Падение ангела"), Мэттью Макконахи ("Море соблазна"), Джеймс Макэвой ("Стекло"), Киану Ривз ("Репродукция") и Сильвестр Сталлоне ("Рэмбо: Последняя кровь").
VSE42.RU 01:05
Происшествия

Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила

Известия вчера в 10:52
Политика

МИД России рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран по ночам

МИД России рекомендовал «Аэрофлоту» выполнять рейс Москва – Тегеран и обратно только в светлое время суток, сообщает РБК со ссылкой на два источника.
Ведомости 08:08
Общество

Медведев отменил часть устаревших правительственных актов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене с 2020 г. 1259 устаревших правительственных актов РСФСР, говорится на сайте правительства.
Ведомости 07:37
Футбол

Клуб АПЛ интересуется хавбеком «Спартака»

Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал интересен клубу Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ньюкасл Юнайтед", сообщает The Athletic.
Газета.Ru вчера в 23:52
Общество

Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов

Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Вести.Ru 07:33
Общество

Мальчика, которого отчим ставил коленями на гречку, отпустили к матери

Вести.Ru 08:13
Политика

Рухани одобрил признание Пентагона террористической организацией

Президент Ирана Хасан Рухани одобрил законопроект парламента о признании Пентагона террористической организацией, сообщает Tasnim.
RT на русском 08:09
Общество

В Белгороде пригрозили отлучить блогера от церкви за вопросы о поборах

Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.
РИА Новости 05:53
Шоу-бизнес

В театре Кадышевой опровергли слухи о драке с Бабкиной

В театре Надежды Кадышевой "Золотое кольцо" опровергли слухи о том, что певица подралась со своей коллегой Надеждой Бабкиной на съемках "Голубого огонька".
Газета.Ru 07:43
Хоккей

Форвард «Адмирала» Коростелев забил первый гол в КХЛ

Sports.ru вчера в 03:51
Армия и оружие

NBC рассказал о приказе Трампа убить Сулеймани от июня 2019 года

Президент США Дональд Трамп санкционировал проведение операции по устранению иранского генерала Касема Сулеймани еще семь месяцев назад, если по вине Ирана погибнет хоть один гражданин Соединенных Штатов.
Известия 07:51
Общество

Принцу Гарри предстоит серьезный разговор со старшими родственниками

Разговор будет посвящен решению герцога и герцогини Сассекских сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.
Вести.Ru 06:58
Кино

Сегодня туляки узнают претендентов на «Оскар»

Сегодня в 16:18 американская киноакадемия начнёт объявлять номинантов на «Оскар».
Молодой коммунар 06:20
Авто

Opel расширит линейку автомобилей в России до шести моделей

Opel намерен расширить линейку своих автомобилей в России до шести моделей.
BFM.ru 05:58
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы

Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Ugpressa.ru вчера в 15:32
Политика

Лидер оппозиции Бжания намерен баллотироваться в президенты Абхазии

Депутат парламента Абхазии и руководитель Блока оппозиционных сил Аслан Бжания заявил о том, что планирует баллотироваться на пост президента Абхазии на предстоящих выборах в марте.
Комсомольская правда 08:12
Общество

Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов

В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
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Общество

Ученый Андрей Киселев объяснил резкое потепление в России

Ученый Андрей Киселев, сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, высказался касательно резкого потепления на территории России.
OAnews вчера в 01:42
Происшествия

Архангельские подростки рассказали, зачем убили сверстницу

Две 17-летние жительницы Архангельска предстанут перед судом по обвинению в жестоком убийстве ровесницы.
Российская газета 08:20
Экономика

В каких городах России упали цены на однушки

Еще год назад однушку в новостройке можно было купить за 2,8 миллиона, сейчас уже покупателям стоит ориентироваться на 3,5 миллиона.
Российская газета 07:26
Общество

Медведев поручил выделить до 22 млн рублей на закупку лекарств детям

До 22 млн рублей будет выделено на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения детей.
REGNUM 06:10
Как работают Яндекс.Новости?
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