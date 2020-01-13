Экономика
ИзвестияПозиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись
Россия и Белоруссия не достигли согласия по поводу размера тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии по результатам проведенных 13 января переговоров. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на представителя белорусского антимонопольного министерства.
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Гаджеты
Microsoft рекомендует пользователям Windows 7 обновить ПК
Microsoft решили подойти к этому делу основательно и выпустили целый текстовый материал, в котором рекомендуется пользователям Windows 7 приобрести новый ПК.
Кино
Фильм «Молчание ягнят» получит спин-офф
Политика
Путин и Моди обсудили ситуацию в Ливии в ходе телефонных переговоров
Во время беседы стороны обсудили ряд актуальных международных тем, в том числе ситуацию в Ливии и Персидском заливе.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Здоровье
Пожилым водителям предлагают проходить медосмотр чаще остальных
По мнению Дмитрия Ларионова, руководителя отделения Комитета по защите прав автомобилистов в Свердловской области, водители, возраст которых превышает 55 лет, должны проходить медосмотр раз в пять лет.
Общество
Японский миллиардер объявил конкурс-сватовство на полет с ним на Луну
Фигурное катание
Раскрыт заработок Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу
Происшествия
СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко
СК нашел доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, ранее изъятых из квартиры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Шоу-бизнес
В театре Кадышевой опровергли слухи о драке с Бабкиной
В театре Надежды Кадышевой "Золотое кольцо" опровергли слухи о том, что певица подралась со своей коллегой Надеждой Бабкиной на съемках "Голубого огонька".
Общество
Сотовые операторы повысят стоимость тарифов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») повысится.
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Экономика
Акции «Казаньоргсинтеза» подорожали на 40%. Три версии взлета
«Казаньоргсинтез» — крупнейший в России производитель полимеров и сополимеров этилена, контролирует 40% отечественного производства полиэтилена (данные компании).
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Экономика
Борис Ротенберг проиграл иск против финских банков
Суд отмечает, что банки будут подвергаться значительному финансовому риску из-за санкций против Ротенберга, если они будут проводить его платежи, поэтому решение финансовых организаций законно.
Общество
Сказки, карнавалы и выставки: в России отметят старый Новый год
Новый год по юлианскому календарю наступает в ночь с 13 на 14 января. Праздник появился в связи с изменением летоисчисления.
Экономика
Правительство Москвы получило контроль над «Мосметростроем»
Департамент городского имущества Москвы с 12 декабря владеет 51% акций в АО «Мосметрострой», которое получает подряды на строительство метро, тоннелей, мостов и железных дорог, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
Здоровье
Ученые предупредили об угрозе человечеству супербактерий
Общество
Худшие платья Critics’ Choice Awards
Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Политика
Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил и. о. президента
Отставка президента Абхазии Рауля Хаджимбы утверждена парламентом республики.
Кино
«Дылда» не вошла в число номинантов на «Оскар»
Фильм Кантемира Балагова "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм".
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Наука
Ученые раскрыли тайну картины Леонардо да Винчи
Ученые из Калифорнийского университета создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» и разгадали тайну прозрачного шара в руках Христа.
Авто
Модельный ряд автомобилей Opel в России станет шире
Вице-президент французского автопроизводителя Groupe PSA, управляющий директор бренда Opel в России Алексей Володин заявил, что в 2020 году марка планирует увеличить модельный ряд на российском рынке.
Политика
Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США
Гаджеты
OnePlus 8 получит дисплей с частотой обновления кадров 120 Гц
Сегодня компания OnePlus, входящая вместе с Oppo и Vivo в холдинг BBK, провела в Китае пресс-конференцию, на которой рассказала о подробностях дисплея будущего флагмана OnePlus 8. Его главной особенностью станет частота обновления кадров 120 Гц.
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий
Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Шоу-бизнес
Принцу Гарри предстоит серьезный разговор со старшими родственниками
Разговор будет посвящен решению герцога и герцогини Сассекских сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.
Политика
Россия и Европа должны враждовать с Китаем — премьер-министр Польши
Вместо конфликта с Европой России следует конфликтовать с Китаем, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 11 января в интервью газете Die Welt.