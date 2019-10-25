За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.

с чего всё началось

В Минэкономразвития заявили, что делать выводы об исполнении нацпроекта из-за сокращения малого и среднего бизнеса преждевременно.

Позиции малого и среднего бизнеса в России пошатнулись

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