Финансы

REGNUMREGNUMПозиции рубля укрепило решение ФРС США

После обнародования решения ФРС США пара доллар / рубль снизилась до 65,30 руб. Рост получился ограниченным, поскольку нефтяные котировки поле повышения до $53,85 ушли в отрицательную область.
Читать в источнике
Комментировать

Комментарии

Политика

Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
RT на русском 05:58
Кино

Pornhub выпустит документальный фильм без порно

News.ru 04:38
Биатлон

Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова

Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.
Газета.Ru 06:24
Общество

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам с фейками о коронавирусе

Роскомнадзор расширил список запрещенной информации, включив в него фейковые сообщения о распространении коронавируса в России.
Lenta.ru 08:15
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Дни24 05:03
Музыка

Жириновский станцевал под трек Little Big

РИА Новости 06:42
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Газета.Ru вчера в 03:50
Общество

Еще одна девочка из США прилетает к врачам в Краснодар удалять пятно

Еще одна маленькая жительница США с врожденным невусом (гигантским родимым пятном) на лице прилетит в Краснодар на лечение, рассказали РИА Новости в местной клинике лазерной фотодинамической терапии.
РИА Новости 06:47
Армия и оружие

Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

Отмечается, что в ЦПВС имеются доказательства неудавшейся провокации террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" с использованием химического оружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:09
Авто

Volkswagen сокращает производство лифтбека Skoda Rapid в Калуге

Изданию «Интерфакс» в беседе с представителем Volkswagen Group Rus удалось выяснить, что из-за нехватки задних фонарей от международного поставщика будут сокращены объемы производства автомобилей Skoda Rapid.
Тарантас Ньюс вчера в 09:41
Политика

Беженцев начали отправлять в Европу за 12 евро

Lenta.ru 06:23
Музыка

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о Евровидении

В своем фейсбуке PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов написал, что прекращает свою работу в музыкальном коллективе.
Мой Брянск вчера в 23:02
Общество

Италия закрывает школы и университеты из-за коронавируса

Правительство Италии распорядилось закрыть до середины марта все школы и университеты в связи с распространением нового коронавируса.
ТАСС 08:16
Происшествия

Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
РБК 03:46
Гаджеты

Xiaomi представила мощный игровой смартфон Black Shark 3

Astera вчера в 12:51
Футбол

Президент «Урала» раскритиковал решение о переносе матча Кубка России

Перенос матча 1/4 финала Кубка России по футболу против ярославского "Шинника" повлиял на тренировочный процесс "Урала", заявил РИА Новости президент команды из Екатеринбурга Григорий Иванов.
РИА Новости 07:05
Общество

В ПФР начнут уведомлять граждан о размере их будущей пенсии

В пресс-службе Минтруда рассказали, что ПФР с 2021 года начнет уведомлять людей о размере их будущей пенсии.
Мой Брянск 01:20
Общество

87-летнего отца Киркорова разыскивают за гонки по Москве

Судебные приставы разыскивают 87-летнего советского и болгарского певца Бедроса Киркорова за превышение скорости, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:25
Наука

Ученые назвали продукты, которые снимают стресс и улучшают сон

Новое исследование американских ученых показало, что пребиотики — биологически активные соединения, способствующие пищеварению, также помогают справиться со стрессом и улучшают сон.
РИА Новости 06:20
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Кино

Российский триллер «Спутник» примет участие в Tribeca Film Festival

Киноафиша России 08:05
Армия и оружие

Истребители МиГ-35 оснастят системой защиты от критических перегрузок

«Новая интеллектуальная автоматизированная система защиты от превышения предельных перегрузок уже внедряется на наших современных самолётах», — заявил генеральный директор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.
REGNUM 04:05
Политика

Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
RT на русском 04:46
Общество

Герман Греф назвал основные профессии будущего

Герман Греф назвал основные профессии будущего.
Актуальные Новости 07:18
Общество

Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:25
Общество

Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
РИА Новости 01:30
Политика

Полиция Греции применила слезоточивый газ против турецких мигрантов

РЕН ТВ 06:50
Шоу-бизнес

Боню развеселил странный аксессуар Рудковской

Правда, фото Рудковской пока в зарубежных СМИ не появились. А российских подписчиков идея Яны развеселила.
Wday.ru вчера в 22:46
Здоровье

ВОЗ прогнозирует рост заражений коронавирусом на Украине

Ранее сообщалось, что на Украине новым типом коронавируса заразился один человек, и еще шестеро с подозрением на заболевание проходят лабораторные исследования.
Rambler News Service 07:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное